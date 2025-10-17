叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」！赴完約…她車上淚崩：太感動

記者潘慧中／綜合報導

大牙（周宜霈）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她16日便在社群網站透露，「突如其來被叫賣哥拜託，整個很慌，一直想說是不是發生什麼事了。」沒想到對方只是怕她忙到忘記過生日，特地找理由約她吃飯，讓她又驚喜又感動。

▲大牙突然收到叫賣哥約見面的私訊。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）



大牙曝光私底下與叫賣哥的私訊截圖，可以看到對方剛開始僅語帶神秘地說「這幾天約個時間見面一下，有事想請妳幫忙」，而且對方還堅持要見面再談，她萬萬沒想到對方是想幫自己提前慶生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼原來叫賣哥是想提前幫大牙慶生。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）



事後，大牙坦言吃完飯一上車，情緒瞬間潰堤，「我就哭了，太感動，感動連自己都沒有想過的事情」，謝謝叫賣哥體貼地提前安排，「哥提前想到，還找理由逼我出門，而且整頓飯他還狂被我唸。」

▲大牙回到車上就哭了。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）



大牙感謝叫賣哥一直以來的照顧，「謝謝你，葉昇峻，我們都要好好的喔」，她當晚吃得又飽又滿足，「也希望生日願望都能實現。」

大牙IG全文：

突如其來被我哥 @yeah1116 拜託

整個很慌

一直想說是不是發生什麼事了

結果⋯原來哥只是想請我吃飯

說怕我忙著忙著就一個人過生日

就想說趁我有空趕快約了幫我慶生

當下我有種青艾的冷血反應（是奪入戲我就問

還嘻嘻哈哈的唸他很38

一分開上車我就哭了

太感動

感動連自己都沒有想過的事情

哥提前想到還找理由逼我出門

而且整頓飯他還狂被我唸

謝謝一直這麼照顧我的哥

也一直忍受每次見面都被我唸爆的哥

今天答應我的事要做到（依然堅持

也希望生日願望都能實現

吃好飽 好滿足

謝謝你 葉昇峻

我們都要好好的喔！