傅孟柏半裸炸出「碗公大胸肌」！ 泰國拍《回魂計》飲控便當首曝光

記者陳芊秀／綜合報導

Netflix懸疑華劇《回魂計》熱度持續延燒，在劇中飾演死刑犯「張士凱」的男星傅孟柏，憑藉著精湛演技和爆肌身材大圈一票粉絲。他劇中除了與舒淇、李心潔、鍾欣凌等影后級演員對戲，還有多場半裸受虐的戲，為此事前鍛鍊身材，近日公開在泰國拍攝的照片，揭露結實身材背後的辛酸。

▲▼傅孟柏半裸炸出大胸肌。（圖／翻攝自臉書）

▲▼傅孟柏半裸炸出大胸肌。（圖／翻攝自臉書）

▲傅孟柏《回魂計》與影后舒淇、李心潔等人飆戲。（圖／Netflix提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

傅孟柏《回魂計》從2023年底拍到2024年初，受訪時透露，拍攝前被導演告知要健身，加上劇中有很多場景都沒有穿上衣，為此節食鍛鍊身材。戲裡與他有對手戲的鍾欣凌曾形容，他吃的便當很像在看「黑白片」，更令眾人好奇。從他曬出的「便當照」可見，便當菜色有紫米飯、水煮蛋、少量生菜沙拉，以及幾塊看起來幾乎沒有調味的清燙雞胸肉，菜色極度清淡，與美食天堂泰國形成強烈對比。

▲▼傅孟柏半裸炸出大胸肌。（圖／翻攝自臉書）

▲▼傅孟柏半裸炸出大胸肌。（圖／翻攝自臉書）

▲鍾欣凌形容傅孟柏《回魂計》時吃的便當像看黑白片。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼傅孟柏半裸炸出大胸肌。（圖／翻攝自臉書）

▲▼傅孟柏半裸炸出大胸肌。（圖／翻攝自臉書）

▲傅孟柏公開泰國吃的便當。（圖／翻攝自臉書）

而傅孟柏在極度自律下，練出驚人體態，另一組幕後照與健身照中，他手臂肌肉，以及胸肌、腹肌線條分明，胸肌厚實，腹肌宛如冰塊盒，健壯身材讓粉絲驚艷。

▲▼傅孟柏半裸炸出大胸肌。（圖／翻攝自臉書）

▲▼傅孟柏半裸炸出大胸肌。（圖／翻攝自臉書）

▲▼傅孟柏半裸炸出大胸肌。（圖／翻攝自臉書）

▲傅孟柏身材越練越瘦，結實肌肉線條分明。（圖／翻攝自臉書）

網友見到傅孟柏便當心疼表示「這便當…讓人心情很不好」、「在泰國，卻只能吃這樣，簡直精神虐待」、「這就是欣凌姐說的灰色便當，飲控下才有精瘦體型」。更有人開玩笑說：「我的便當跟你換！」另外網友的目光也難以從他的身材移開，紛紛留言稱讚「這個大胸肌……」、「這身材很厲害，人也很帥～讚！演得很好，全看完」、「演的超好！！這角色身材不夠好還不能演，辛苦了」、「印象中的你感覺是個溫文爾雅的斯文男，結果被顛覆了，成了肌肉慾男還是個變態⋯，可卻毫無違和，這演技真是靈肉合一了」、「不是這個身材，我看也演不了這些『裸』戲，壞得很好看」。

楊一展低調當「鏟子超人」 見花蓮慘況...落下男兒淚！

