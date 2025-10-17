立法院備詢被問：妳的特色是什麼 賈永婕「自信回答」被讚翻！

記者潘慧中／綜合報導

賈永婕上任台北101董事長已滿1年多，16日前往立法院備詢時被點名了兩次，其中格外引起討論的是，當被問到「妳的公司治理跟前幾任董事長有什麼不一樣？妳的特色是什麼」時，自信回答獲得不少網友的讚賞。

▲賈永婕已接任台北101董事長1年多了。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）



賈永婕透露這個問題是邱志偉委員提問的，而她當下的回覆也相當機智，「跟前幾任完全不一樣就是我最大的特色！」不只這樣，她還跟對方說，自己的特點就是凡事親力親為，「越是辛苦的事情一定都是跑在最前面！」

除了前往立法院備詢，賈永婕16日還出席時尚活動，與南韓超人氣男神玉澤演同台，「今天的行程好滿喔！當董事長真的很辛苦，眼睛跟手都好忙喔」，展現幽默的一面。

▲賈永婕16日還和玉澤演同台。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



事實上，賈永婕曾坦言，被不少人質疑過是否有當101董座的資格，「但也越來越多人說：『還好是妳。』我用行動證明：『婕出董座』還有『女中豪婕』。」這一年來，她也學到就算被質疑，只要夠堅定、夠清楚自己為何這麼做，那就不要跟風，也不要回頭，「走自己的大路，總有一片天！」