郭碧婷父罹小細胞肺癌！　「放療42次」親揭治療過程…抗癌2重點

記者陳芊秀／綜合報導

女星郭碧婷的父親近日遭瘋傳病危，為破除謠言，他日前親自在社群平台發文，先證實自己罹患小細胞肺癌以及心臟衰竭，但強調身體恢復中。面對外界關心，他回應網友關心時，坦言「本來不想讓人知道我有癌」，但勇敢面對病魔，並且吐露「42次放療」。

▲郭碧婷父近日發文，證實自己罹患小細胞肺癌。（圖／翻攝自小紅書）

有網友求問治療方式有無要注意之處，郭爸爸在留言提到，「我是局限期，做了42次放療，6次放療（疑似指化療），做了有8次的免疫治療後，因心臟衰竭醫生不讓做免疫治療了」。所幸治療效果顯著，醫生說「腫瘤看不見了」，目前他只需定期做電腦斷層與抽血檢查，追蹤是否有復發跡象，且治療過程「都沒有很嚴重的副作用」。他更以過來人身分鼓勵其他癌友：「最重要的要是吃的下，要有好的體力接受治療」，也提到治療期間都會喝專門給癌症患者喝的飲料。

▲郭碧婷爸爸親回治療過程。（圖／翻攝自小紅書）

▲郭碧婷爸爸曬出預約回診癌症中心胸腔外科。（圖／翻攝自小紅書）



在郭爸爸曬出自拍照，可見他雖身穿休閒家居服，身形並未消瘦太多，短髮，髮量略顯稀疏，氣色顯現恢復中。他也時常在社群平台分享自己的家常菜料理，以及和女兒孫兒外出的旅遊照，更親自回覆網友提問，一舉澄清外界謠言。