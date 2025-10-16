宋逸民、陳維齡號召50位藝人好友　北海岸淨灘留下愛的足跡

記者葉文正／台北報導

宋逸民牧師與陳維齡師母，號召約50位藝人齊聚北海岸，展開一場充滿行動力的淨灘清潔行動。這場活動由白家綺、吳東諺夫婦居中協調，凝聚眾多藝人家人朋友的力量，不僅是實際的環保公益，更傳遞守護土地、關懷環境的核心價值。

▲藝起發光成員們一起淨灘。（圖／藝起發光提供）

這次「藝起發光」特別邀請長期推動環保的RE-THINK重新思考團隊協助，帶領大家課程學習並分享環境議題，提醒人們海洋垃圾的嚴重性，讓參與者在行動之前先有深刻的意識與準備。抵達沙灘時，映入眼簾的大量垃圾令人震驚，也更加體會到愛護環境的迫切。

▲宋逸民(右)與陳維齡。（圖／藝起發光提供）

在大家的同心努力下，最終共清出了185.1公斤垃圾，讓北海岸重現潔淨的面貌。雖然過程辛苦，但看著潔白的沙灘，眾人心中滿是喜樂與感動。

▲林道遠(左)與妻子張淨婷。（圖／藝起發光提供）



宋逸民牧師表示：「我們在生活中享受相聚的喜悅時，也要記得留下愛的足跡，讓環境同樣能夠美麗、整潔。守護大地，就是守護上帝的創造。」

此次參與的藝人朋友包括：林道遠、靜香夫婦、李又汝、周子寒、主播鄭亦真、胡藝芬、莊明達、小薰-黃瀞怡、唐振剛、蔡依依、田家達、林柏妤、張晏塵、孫綻、嚴浩、范蘋蘋、陳亮穎、林依璇、馬韻婷、陳明川、Taco-李芸蓁、跨世兄弟-王辰博、侯柏宇、何欣芳…等。

由宋逸民牧師與陳維齡師母帶領的「藝起發光」團隊，長年投入公益與福音事工，舉辦各式社會關懷與藝文活動。除了這次的淨灘行動，接下來還將繼續展開：公益餐會、社區關懷、各地聖誕節慶典活動與生命故事分享，以及 11 月淡江教會《STILL 我在這裡》演唱會、TVBS【聖誕愛無限】特別節目錄影。透過這些活動，持續將信仰、藝術與公益結合，讓更多人看見真實的生命故事，體驗愛與希望的力量。

藝人齊心，凝聚影響力，透過實際行動展現公益的能量，為北海岸帶來潔淨與祝福，也讓社會在關懷與行動中，看見更美好的未來。