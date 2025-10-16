直擊／2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！「同框大咖影后」現場畫面曝光

記者吳睿慈／台北報導

南韓超人氣男神玉澤演16日在台北101出席精品開幕活動，他穿著一身俐落筆挺的經典西裝帥氣現身，親切用中文「大家好，我是玉澤演」打招呼，他過去每次訪台都會去市政府慢跑，這次他笑喊「這次沒有要慢跑，但公司叫我拍vlog」，打算逛逛拍影片，更自爆「我之後會有很長一段時間在台灣，在這邊拍戲」，同場還有《影后》楊謹華即將角逐金鐘視后，兩位男神、女神同框，畫面超吸睛。

▲玉澤演同框楊謹華活動現場超熱鬧。（圖／記者吳睿慈攝）



玉澤演相隔5個月來到台灣，16日為出席精品開幕活動來到台北101，他雖穿著高領長袖、西裝外套，但還好室內冷氣涼爽，笑喊「台北天氣很好，白天室外也有點熱，好險現在在室內很涼」，昨天一抵達就吃了鼎泰豐，他加碼透露「我每次來都會去饒河夜市，昨天第一次吃到了臭豆腐，讓我印象非常深刻」。

▲玉澤演證實要在台灣久待拍戲。（圖／記者吳睿慈攝）



首次嘗試道地美食臭豆腐，玉澤演分享：「這次出發前，我就想要一定要吃看看臭豆腐，終於吃到了。」而他每次來台都會慢跑，這次不打算跑步，反而是要拍影片，分享台北旅遊給粉絲。玉澤演更自爆「我正在籌備下一部作品，之後會有很長一段時間留在台灣」，間接承認即將在台拍戲，此話一出，引起四周粉絲暴動，未來粉絲有望在路上「巧遇」男神。

▲楊謹華角逐視后，16日抱著平常心出席活動。（圖／記者吳睿慈攝）



另一方面，女星楊謹華去年剛拿下金鐘女配獎座，今年角逐視后，她16日抱著平常心出席活動，透露老公在之前入圍時就有傳訊恭喜，出席禮服則是「走一個楊謹華風格」，她也放閃表示近期都在看男裝，覺得男裝也滿適合自己，甚至會與老公一起換著穿情侶裝。