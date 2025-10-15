喬任梁逝世9年迎38歲冥誕　父母發文悼念：還沒當夠你爸媽

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星喬任梁在2016年9月16日因憂鬱症輕生離世，得年28歲，當時消息震驚各界，更讓許多人感到惋惜。10月15日正是他的38歲冥誕，他的父母也特地上傳影片，並配文表達思念之情。

▲喬任梁在2016年逝世。（圖／翻攝自微博／喬任梁）

粉絲每每到了喬任梁的冥誕，都會在墓園現場佈置喬任梁生前最喜愛的粉色裝飾，今年也不例外，而喬任梁的父母也都會到場悼念。喬爸在文中提到，喬媽在廚房中總是習慣性地多做一道番茄炒蛋，一邊忙碌，一邊低聲念叨著兒子小時候的趣事，「我們都老了，可這一生最慶幸的事，就是有你這樣的孩子。這輩子當你的爸爸媽媽，我們還沒當夠。」字字句句流露出對兒子無盡的思念之情。

▲喬任梁的38歲冥誕悼念現場。（圖／翻攝自微博）

對於粉絲持續9年的陪伴與關懷，喬任梁的父母特別表達感謝之意，「這份長情太難得。其實這些年，是你們的守護陪著我們慢慢走過來，讓我們知道Kimi（喬任梁）從未真的離開，他一直被這麼多人放在心上。」而喬任梁的好友朱楨也幾乎每年都會到場參加悼念活動，他也在社群上發文：「自由翱翔在粉色天空的大男孩，生日快樂。」

