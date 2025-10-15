ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
黃子韜帥回顏值巔峰！「城堡花園」婚紗照曝光　徐藝洋水藍婚紗絕美

記者張筱涵／綜合報導

大陸歌手黃子韜與女星徐藝洋一組夢幻婚紗照曝光，引發關注。整組照片以浪漫唯美為主題，兩人化身童話主角，在城堡、花園與車內等多個場景拍攝，氛圍華麗又溫柔。

▲▼黃子韜,徐藝洋。（圖／翻攝自微博／黃子韜）▲▼黃子韜,徐藝洋。（圖／翻攝自微博／黃子韜）

▲▼黃子韜和徐藝洋曝光婚紗照。（圖／翻攝自微博／黃子韜）

▲▼黃子韜,徐藝洋。（圖／翻攝自微博／黃子韜）

畫面中，黃子韜換上多套造型，從粉色絲絨西裝到黑白正裝，每一套都展現紳士氣質；徐藝洋則以多款禮服亮相，時而穿上鑲滿亮片的銀白禮服搭配皇冠，如夢幻公主般優雅；時而換上粉色立體花瓣長裙，裙擺宛如綻放的玫瑰，與黃子韜同框時充滿浪漫氣息。

▲▼黃子韜,徐藝洋。（圖／翻攝自微博／黃子韜）▲▼黃子韜,徐藝洋。（圖／翻攝自微博／黃子韜）

▲▼黃子韜和徐藝洋大手筆拍攝婚紗照。（圖／翻攝自微博／黃子韜）

▲▼黃子韜,徐藝洋。（圖／翻攝自微博／黃子韜）

其中幾組照片最具故事感，兩人在歐式城堡前牽手相視，夕陽灑落在他們身上；另一幕則是兩人相擁而吻，粉色氣球在身後漂浮，彷彿童話結局的浪漫瞬間。還有一組畫面中，兩人坐在車內，身著正裝相視而笑，低調卻充滿張力。

徐藝洋的每一套造型都展現不同氣質，從藍色魚尾禮服的優雅柔美，到白色婚紗的純淨高貴，皆與黃子韜的深情對望形成強烈的畫面對比。黑底婚紗造型更呈現典禮般的儀式感，徐藝洋手捧白花，黃子韜露出笑容，畫面簡潔卻溫馨。

整組婚紗照以柔光、霧氣與自然光線構成夢幻氛圍，無論是構圖、服裝或神情，都極具藝術感，呈現出宛如電影畫面的愛情氛圍，也讓人聯想到現實版的浪漫童話。

▲▼黃子韜,徐藝洋。（圖／翻攝自微博／黃子韜）▲▼黃子韜,徐藝洋。（圖／翻攝自微博／黃子韜）

▲黃子韜上傳了徐藝洋的單獨婚紗照。（圖／翻攝自微博／黃子韜）

