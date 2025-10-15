短劇版《折腰》浴缸戲破尺度！　水中波動「呻吟蹭手臂」狂登熱搜

記者張筱涵／綜合報導

大陸短劇版《折腰》近日因超越常規的親密戲份掀起網路熱議，劇中一幕浴缸戲更被形容為「衝破短劇尺度天花板」，在微博登上熱搜第一名，引發網友激烈討論。

▲短劇版《折腰》尺度超大。（圖／翻攝自微博／吃瓜姐妹）



爭議畫面出現在劇集中段，小喬（岳雨婷飾演）遞水給正在泡澡的魏劭（吳希澤飾演），沒想到對方突然伸手抓住她並低聲說：「妳幫我，我就不會對妳做別的。」她的手就這樣被拉進水裡且露出驚訝的表情，隨著水的波動，魏劭則開始輕聲呻吟、並以臉頰貼蹭小喬的手臂，浴缸內的水波盪不止。該片段播出後，微博上瞬間掀起熱烈討論，「短劇《折腰》尺度好大」隨即登上關鍵字榜首，不少網友直呼「我證明原著就是這樣的」、「尺度越大越接近原著」。

短劇版與長劇版的《折腰》在敘事節奏與風格上差異明顯。長劇版（宋祖兒、劉宇寧主演）著重家國與情感並重，而短劇版（岳雨婷、吳希澤主演）則將焦點放在情慾關係的推進，原著中以智謀破局的小喬，劇中被改寫成主動撩撥、以身試探的角色，男主角魏劭的權謀氣勢被弱化，更多以情感與慾望為驅動核心。

導演曾直言：「微短劇最吸引人的就是低俗，如果採用與電視劇相同的審查標準，它根本不會有今天。」由於每集僅2至5分鐘、監管相對寬鬆，使短劇得以保留原著中部分大尺度情節。

觀眾對此看法兩極。支持者認為短劇滿足「快節奏爽感」與禁忌題材的需求，敢於挑戰長劇不敢拍的情節，加上主演岳雨婷與吳希澤的搭配被讚「化學反應強烈」，反對者則批評劇情「美化強迫親密」、以感官刺激取代角色深度與情感鋪陳。

儘管爭議不斷，《折腰》短劇版開播前預約量已突破150萬，上線後話題單日閱讀量超過1億。業界認為，該劇的爆紅反映觀眾對「禁忌感」題材的強烈興趣，同時也暴露出短劇市場在分級與內容審核上的灰色地帶。