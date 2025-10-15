直播賣驅魔神器！林哲熹鬧鬼手機「驚人鬼轉」嚇傻雷嘉汭　正濱漁港拍寶萊塢舞

記者蕭采薇／台北報導

奇幻喜劇《叫我驅魔男神》融合濃厚的奇幻氛圍、異國色彩與宗教元素。15日公布「男神篇」花絮，林哲熹在片中直播販賣各種荒謬驅魔神器，雷嘉汭的手機居然突然驚人鬼轉，嚇傻神情全都曝光，意外成為一場可愛的NG畫面，全場笑翻。

▲《叫我驅魔男神》林哲熹與雷嘉汭聯手驅鬼。（圖／光盛影業提供）

更值得一提的是片中特別加入了一段充滿異國風情於正濱漁港彩虹屋「寶來塢舞蹈」橋段，由曾參與《三個傻瓜》全球發行的印度製片 Gayathiri Guliani 親自指定印度演員阿建巴吉瓦共同參與演出，為電影注入濃厚的印度色彩與跨文化魅力，國際製作團隊強強聯手讓電影更添異國風情。

林哲熹在新片《叫我驅魔男神》片中飾演魯蛇湯仔，沒有繼承驅魔大師爺爺湯震的祕法，反而經營直播專賣各種荒謬驅魔神器。他形容這個角色內心不太有安全感，而且非常缺愛，「他做很多事情，其實是想證明——你們愛我沒有錯。」與他對戲的雷嘉汭則透露，兩人曾合作過MV，原以為林哲熹有距離感，「但這次發現他其實很幽默、也很細膩，現場常常因為他的即興反應笑場。」兩人默契自然、互動火花十足，也讓片場笑聲不斷。

▲《叫我驅魔男神》飾演印度驅魔師「桑傑」的阿建巴吉瓦是熱愛港片的印度演員。（圖／光盛影業提供）

飾演印度驅魔師「桑傑」的阿建巴吉瓦則是熱愛港片的印度演員，他分享角色設定時說道：「桑傑從阿公那裡繼承了一些天生的能力，但他自己一開始並不知道，直到面對危機時才被迫覺醒。」他認為這個角色象徵著信念與傳承的力量，也讓他重新思考家族與命運的連結。

林哲熹表示，與不同國籍演員合作是全新挑戰：「阿建對表演有自己的看法與堅持，印度的製片對劇情節奏、動作設計也有獨特視角，這次合作加入了印度與台灣道教元素的碰撞，是很新鮮的體驗。」阿建也補充：「電影的鏡頭語言是全世界共通的，因為我們都熱愛電影，所以才能這麼自然地一起工作。」

▲《叫我驅魔男神》阿建巴吉瓦。（圖／光盛影業提供）

林哲熹笑說，《叫我驅魔男神》也是「台灣第一次與印度合作的電影」，尤其在吊鋼絲與歌舞場面上雙方團隊密切協作，讓他印象深刻。他感性地說：「這部片從題材到拍法都很不一樣，希望觀眾能感受到我們在拍攝現場那種真心投入的熱血。」

▲《叫我驅魔男神》林哲熹、阿建巴吉瓦。（圖／光盛影業提供）

《叫我驅魔男神》集結一票演技派演員陣容，林哲熹、雷嘉汭、阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥，吳震亞、大根主演，高捷特別演出，故事描述魯蛇湯仔（林哲熹飾）抗拒繼承驅魔大師爺爺湯震（游安順飾）的秘法，和女友阿嚕米（雷嘉汭飾）在漁港擺攤賣透抽為生。某天為尋找傳聞中的乾屍，卻與爺爺舊戰友巴巴吉（江譚佳彥飾）及其孫子桑傑（阿建巴吉瓦飾）相遇。

▲林哲熹在新片《叫我驅魔男神》片中飾演魯蛇湯仔，經營直播專賣各種荒謬驅魔神器。（圖／光盛影業提供）

原來惡神阿修羅附身在幫派接班人瘋吉（張懷秋飾）身上，掀起腥風血雨。湯仔被迫捲入驅魔大戰，巴巴吉為救他犧牲。在失去摯友與戀人離去後，湯仔重拾爺爺筆記學習血咒術，與桑傑再度聯手對抗復活的阿修羅。最終阿修羅附魔阿嚕米，使她重傷湯仔，卻意外喚醒他體內潛藏力量。湯仔領悟巴巴吉遺言的真義，與桑傑合力施展迦梨大法，終於消滅阿修羅，完成爺爺的使命。《叫我驅魔男神》將於12月31日全台歡樂上映。