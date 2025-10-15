李章宇下月舉行婚禮！感人喜帖曝光　趙惠元婚紗3風格激美

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員李章宇與趙惠元將於11月23日在首爾松坡區的樂天世界飯店舉行婚禮，兩人的婚禮邀請函及婚紗照在15日曝光，幸福氛圍濃厚。

▲李章宇和趙惠元將於11月23日舉行婚禮。（圖／翻攝自Instagram／hye1_jo）



根據韓媒《TENASIA》報導，李章宇與趙惠元的結婚請帖上寫著：「我們彼此相視而培養的愛，如今將化為共同朝向未來的大愛，攜手走向人生的新篇章。希望各位能以祝福的心，見證我們以愛之名共同守護的未來。」字裡行間充滿真摯情感。請帖下方還貼心設置了「出席意願」回覆欄，表達新人希望親友能以祝福之心親臨現場。

隨著請帖曝光的婚紗照，也讓網友直呼「太登對」。兩人拍攝的婚紗系列展現多變風格：有穿著白紗與西裝、頭戴軍帽俏皮互動的畫面；也有在戶外燈光下牽手相視的浪漫鏡頭，背景搭配帳篷與花草，營造出自然溫馨的氛圍。另一組照片中，兩人坐在階梯上開懷大笑，趙惠元身穿夢幻蕾絲禮服手捧白色百合，李章宇則一身深棕西裝，眼神中充滿甜蜜。還有他們相擁大笑、深情對望的畫面，散發濃濃幸福氣息。

▲李章宇和趙惠元婚紗造型多變。（圖／翻攝自Instagram／hye1_jo）



李章宇與趙惠元2018年因合作電視劇《我唯一的守護者》結緣，戲外相戀，並在2023年6月正式公開戀情，如今交往7年終於修成正果。

李章宇日前在YouTube節目《娜勑食》中透露，原本婚禮預定去年舉行，但因綜藝節目《我獨自生活》中「棕櫚油」活動太忙，才順延一年。如今終於迎來喜事，粉絲紛紛送上祝福，期待他們攜手邁入人生新階段。