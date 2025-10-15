向太爆郭碧婷「珍惜爸爸最後日子」！　郭爸爆病危首現身：有空來捻香

記者田暐瑋／綜合報導

向太（陳嵐）近來常開直播講述演藝圈內幕，日前談到和媳婦郭碧婷的互動，稱郭碧婷爸爸生病，讓媳婦住在台北是讓郭碧婷「珍惜爸爸可能是最後的日子」，網上因而傳出郭爸爸病危消息，對此，郭碧婷爸爸也首度現身回應，曝光身體健康狀況。

向太日前大讚郭碧婷「孝順」，提到當時沒有明講過婚後要住在香港，加上郭爸爸剛好生病，不知道會不會好，郭碧婷希望多陪伴爸爸，所以選擇住在台北，「她珍惜她爸爸可能是最後的日子，她選擇台北我們也沒出聲，可是過年過節生日她一定會飛過來跟我們一起，小孩都帶過來，是個很稱職的媳婦。」

▲郭碧婷和爸爸感情相當好。（圖／翻攝自微博）



對於網路上瘋傳郭碧婷爸爸病危消息，當事人14日在個人社群平台上發文回應：「都被傳病危了，請大家有空來弔唁一下，捻個香。」幽默口吻化解外界擔憂，同步發布的近照中，只見他面色紅潤、精神狀態良好，完全看不出病危跡象。

針對此事，郭父在評論區置頂說明，強調病危傳言與向太無關，並坦承自己確實有心臟衰竭的情況，但目前狀況穩定。據悉，為了照顧父親，郭碧婷選擇暫停大部分演藝工作，攜子女長期住在台北娘家陪伴，郭父的社群帳號近期持續更新，內容包含旅遊、美食及與孫輩同樂的日常生活照片，生活過得十分愜意。

▲郭碧婷爸爸回應健康狀況。（圖／翻攝自微博）