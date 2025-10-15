接到「0979」開頭電話！　劉亮佐冷靜應對：詐騙集團通通死光

▲詐騙手法層出不窮。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者劉宜庭／綜合報導

詐騙手法層出不窮，連演藝圈也頻頻受害。男星劉亮佐今（15日）發文透露，自己稍早接到一通「0979」開頭的電話號碼，對方冒充地政事務所人員，企圖騙取個資，所幸他警覺性高，當場識破，並以自身經驗呼籲大眾，特別是家中長輩，務必對陌生來電提高警覺。

劉亮佐表示，他接到一通自稱是「台中中區地政事務所」的來電，電話號碼以「0979」開頭。對方聲稱有人正試圖用他的身分辦理事務，但他一聽就知道「這一定是詐騙」。他並未驚慌，反而冷靜地要求對方留下姓名，並告知會親自致電該單位查證其身分，隨後便掛斷電話。

為了驗證自己的判斷，劉亮佐立刻上網搜尋，Google的AI摘要功能提醒「0979開頭的電話很可能是詐騙電話」，並建議應提高警覺。他進一步搜尋後發現，不只0979，其他號碼開頭的詐騙電話也層出不窮。他藉此提醒大眾，尤其是要多關心身邊的長輩及親友，接到類似電話時「千萬不要立即處理」。若不確定真假，最好的方式就是掛掉電話後，親自打給對方所說的單位官方電話進行確認。

▲詐騙肆虐，劉亮佐提醒民眾務必提高警覺。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



劉亮佐也分享先前親友的慘痛經驗，對方接到詐騙電話後，緊張到「以為自己房子快被賣掉了」。後來家人為了證明是詐騙，親自打到地政單位及當地警察局查證，得到的答案都是明確的「詐騙」。親身經歷讓他對詐騙集團深惡痛絕，在文末憤怒寫下：「真心希望全世界的詐騙集團通通死光光！」