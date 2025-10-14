凱莉曝美國打工震撼！　餐廳「主動給小孩畫畫」她傻眼：當時很納悶

記者蔡宜芳／綜合報導

Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉在去年8月生下女兒，升格當媽。她14日於社群分享自己在美國打工時期的經歷，坦言看到美國的親子友善文化，受到了不小的衝擊。

▲凱莉在去年升格當媽。（圖／翻攝自Facebook／凱莉蹲下去）

凱莉透露，自己大學到美國求學時，曾在一間法式餐廳擔任吧檯服務生，當時她對店裡的員工訓練要求很印象深刻，「只要看到有客人帶小孩子進來，我們就要主動詢問需不需要提供塗色的紙跟筆。」由於自己當年只有20歲，對小孩一竅不通，「只記得我很納悶這些美國人不教小孩子好好坐著吃飯，還要讓他們在餐桌上畫畫，甚至還偷偷覺得難怪白人小孩比較沒家教。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

凱莉也指出，同事們無論喜不喜歡小孩，都會主動詢問家長是否需要幫忙，「也從來不會因為小孩子在哭鬧而把客人請出去，工作一年下來也沒有遇過有任何客人客訴過其他桌小孩在吵鬧。」她認為原因很簡單，因為客人本來就有各種不同的外型、年齡、膚色，「只要沒有違反規定，他們都只是客人。」

▲凱莉分享在美國打工時看到的親子友善文化。（圖／翻攝自Facebook／凱莉蹲下去）

不過，凱莉提到，經理曾經在她面前趕走過一位客人，「因為那個客人對我的亞裔身分及不夠流利的英文，大聲品頭論足了一翻。」她的主管當場判定對方是種族歧視，因此直接下逐客令。凱莉感慨說：「那是一個外表成熟的大人，但他的行為，比我所服務過所有大哭大鬧的小孩子，都還令人討厭一百萬倍。」

凱莉特別補充說，自己打工的餐廳並非親子友善餐廳，「二十年前的價位一人一約15到20美元，雖然稱不上什麼頂級餐廳，但也絕對不算便宜。」她也大讚當時的經理說：「我經理真的很帥，有這樣保護員工的經理，來十個哭鬧的小孩我都願意好好服務他們。」