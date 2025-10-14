胡瓜爆請辭23年《大集合》！籃籃揭錄影狀況　懇求大哥留下：繼續帶領我們

記者孟育民／台北報導

胡瓜主持《綜藝大集合》節目長達23年，近日傳出他與民視合約在明年一月到期後，將不會再續約，外傳因電視台要求他調降主持費，引爆胡瓜不滿，因而向電視台寄出存證信函，雙方關係再降冰點。同為節目班底的籃籃今（14日）為金鐘獎造勢，透露昨天才剛錄過影，胡瓜依舊認真做好節目內容，她私下也有苦勸大哥能留下帶領大家。

▲籃籃聊胡瓜。（圖／記者湯興漢攝、民視提供）

《天才衝衝衝》入圍第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱出席金鐘獎造勢活動，籃籃被問到胡瓜與民視的糾紛，表示也是看新聞才知道此事，「希望千萬不要有這種事發生，我們極力懇求大哥可以繼續帶領我們，會很捨不得，因為這麼多年的默契已經培養起來，很難說分開就分開，他是我們的典範，需要一個人帶領我們這些小朋友。」

▲張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱為《天才衝衝衝》金鐘集氣。（圖／記者湯興漢攝）

關於合約相關，籃籃也說不太清楚大人的事情，自己能做的就是私下多聊天，然後喊話希望大哥留下，「我們昨天有錄影、明天也有，我們都會聊天，什麼都聊，瓜哥跟我們感情都很好。」