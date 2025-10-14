ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《許我》趙露思配音員挨轟
首波降溫將報到
「康熙」再度合體！蔡康永鬆口了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

家寧 李珠珢 陳漢典 Lulu 于朦朧 阿沁 賀瓏 唐綺陽

胡瓜爆請辭23年《大集合》！籃籃揭錄影狀況　懇求大哥留下：繼續帶領我們

記者孟育民／台北報導

胡瓜主持《綜藝大集合》節目長達23年，近日傳出他與民視合約在明年一月到期後，將不會再續約，外傳因電視台要求他調降主持費，引爆胡瓜不滿，因而向電視台寄出存證信函，雙方關係再降冰點。同為節目班底的籃籃今（14日）為金鐘獎造勢，透露昨天才剛錄過影，胡瓜依舊認真做好節目內容，她私下也有苦勸大哥能留下帶領大家。

▲▼籃籃聊胡瓜。（圖／記者湯興漢攝、民視提供）

▲籃籃聊胡瓜。（圖／記者湯興漢攝、民視提供）

《天才衝衝衝》入圍第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱出席金鐘獎造勢活動，籃籃被問到胡瓜與民視的糾紛，表示也是看新聞才知道此事，「希望千萬不要有這種事發生，我們極力懇求大哥可以繼續帶領我們，會很捨不得，因為這麼多年的默契已經培養起來，很難說分開就分開，他是我們的典範，需要一個人帶領我們這些小朋友。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱《天才衝衝衝》金鐘活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱為《天才衝衝衝》金鐘集氣。（圖／記者湯興漢攝）

關於合約相關，籃籃也說不太清楚大人的事情，自己能做的就是私下多聊天，然後喊話希望大哥留下，「我們昨天有錄影、明天也有，我們都會聊天，什麼都聊，瓜哥跟我們感情都很好。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

張文綺徐凱希籃籃巫苡萱胡瓜綜藝大集合民視天才衝衝衝

推薦閱讀

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票…張語芯無所謂

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票…張語芯無所謂

9小時前

快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」　累積負債110億

快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」　累積負債110億

1小時前

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」　網疑真相掀論戰

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」　網疑真相掀論戰

5小時前

樂天女孩赴美應援「踩紅線」　最嚴重終身不得再入境美國

樂天女孩赴美應援「踩紅線」　最嚴重終身不得再入境美國

8小時前

家寧新片觀看次數跌破5位數　被抓包「私帳自問自答」衝流量

家寧新片觀看次數跌破5位數　被抓包「私帳自問自答」衝流量

20小時前

樂天女孩被爆違法　面臨「終身無法入美」窘境　球團緊急回應

樂天女孩被爆違法　面臨「終身無法入美」窘境　球團緊急回應

7小時前

《黑暗榮耀》鄭星一斷開9年妻！　離婚是雙方的共識與理解

《黑暗榮耀》鄭星一斷開9年妻！　離婚是雙方的共識與理解

6小時前

李珠珢寫真才出包惹怒粉！出版社突公告「簽書會取消」：藝人檔期無法配合

李珠珢寫真才出包惹怒粉！出版社突公告「簽書會取消」：藝人檔期無法配合

17小時前

快訊／劉俊謙結婚了！　與蔡思韵相戀6年修正果…甜曬婚紗照

快訊／劉俊謙結婚了！　與蔡思韵相戀6年修正果…甜曬婚紗照

2小時前

以為新劇定裝！陸女星穿白紗拍到一半燈光全暗…男友突現身下跪求婚

以為新劇定裝！陸女星穿白紗拍到一半燈光全暗…男友突現身下跪求婚

5小時前

Lulu婚後首露面！曝陳漢典求婚落淚瞬間　保密戀情「演藝圈只有一人知情」

Lulu婚後首露面！曝陳漢典求婚落淚瞬間　保密戀情「演藝圈只有一人知情」

23小時前

《許我》趙露思配音員挨轟！爆她身心狀況差　同行怒打臉：沒職業道德

《許我》趙露思配音員挨轟！爆她身心狀況差　同行怒打臉：沒職業道德

4小時前

熱門影音

優里？喬瑟夫？傻傻分不清

優里？喬瑟夫？傻傻分不清
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！

吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！
S媽臨時取消公開露面　廖家儀心疼「網路霸凌不可取」

S媽臨時取消公開露面　廖家儀心疼「網路霸凌不可取」
Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD

Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD
小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」

小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」
曾之喬育兒「排班制」　誇老公辰亦儒：沒看錯人

曾之喬育兒「排班制」　誇老公辰亦儒：沒看錯人
前男友要包多少？阿達神回笑瘋 虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」

前男友要包多少？阿達神回笑瘋 虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」
館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍
花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的

花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
神手！曾國城又抽到「得金鐘」

神手！曾國城又抽到「得金鐘」
田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

《大濛》正式預告

《大濛》正式預告

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

曾之喬產後半年瘦7公斤「沒強迫自己」　育兒「排班制」誇老公辰亦儒：沒看錯人

曾之喬產後半年瘦7公斤「沒強迫自己」　育兒「排班制」誇老公辰亦儒：沒看錯人

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

看更多

盜版張韶涵.潘瑋柏合體　唱〈快樂崇拜〉引回憶殺

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

曾是退役空姐！林予晞曝空服員「不敢請假」黑暗面　嘆長榮事件：是體制的問題

11分鐘前0

劉品言懷孕8個月合體連晨翔！　一轉身「超圓孕肚」曝光：胖16kg

15分鐘前0

向佐弟弟罕見曝光！大鬧酒店還打司機　向太認錯太溺愛：我一生的痛

18分鐘前0

余祥銓徒手爬26米高塔嚇死　鹿希派一天乾嘔三次險崩潰

24分鐘前0

劉俊謙、蔡思韵媒人曝：愛意漫出螢幕！　「拍完若沒在一起，就是劇本失敗」

31分鐘前10

坤達沒入圍今天摸黑工作　老婆柯佳嬿入圍「她勝算最大」

35分鐘前0

胡瓜爆請辭23年《大集合》！籃籃揭錄影狀況　懇求大哥留下：繼續帶領我們

38分鐘前0

洪佩瑜合作徐佳瑩「為她爬著進錄音室」　爬到一半竟哭了！

40分鐘前0

陸廣電總局開社群帳號！網喊開放「憑什麽禁耽美」留言功能急關閉

1小時前0

2度槓龜金曲歌王！　楊肅浩吐「塞翁失馬」心境...嗨曝重磅喜訊

讀者迴響

熱門新聞

  1. 啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票
    9小時前4257
  2. 快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」
    1小時前1416
  3. 于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」
    5小時前7846
  4. 樂天女孩赴美應援「踩紅線」
    8小時前1811
  5. 家寧新片觀看跌破5位數被抓包「私帳自問自答」
    20小時前268
  6. 樂天女孩被爆違法面臨「終身無法入美」窘境　
    7小時前66
  7. 《黑暗榮耀》鄭星一斷開9年妻！
    6小時前6
  8. 李珠珢寫真才延期發行！
    17小時前3213
  9. 快訊／劉俊謙、蔡思韵結婚了！
    2小時前62
  10. 以為新劇定裝！陸女星穿白紗拍到一半　男友現身下跪求婚
    5小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合