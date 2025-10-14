《許我》趙露思配音員挨轟！爆她身心狀況差　同行怒打臉：沒職業道德

記者田暐瑋／綜合報導

大陸熱播劇《許我耀眼》近日因配音問題引發討論，有網友質疑劇中大量使用配音，而非女主角趙露思的原聲。對此，負責趙露思配音的配音員「落子成玉」出面說明，由於審查制度的規範，以及趙露思當時身心狀況差，難以重新配音，不過部分網友抨擊配音員不該代替演員及劇組發聲，更有同行不滿：「幕後工作就該站在幕後，基本的職業道德希望大家都有。」

▲趙露思配音員發言挨轟。（圖／翻攝自微博）



《許我耀眼》是否用趙露思原音一事，近來在網路上討論熱烈，日前配音員「落子成玉」自行出面證實自己擔任趙露思的配音，又引發輿論聲浪，她直播表示因為劇中涉及炫富的劇情需要修改，否則難以過審，加上女主角趙露思當時身體不適，無法親自進錄音室配音，才採用配音員進行後期處理，本來只要配音部分劇情，但為確保聲音的一致性，最終決定由她完成全劇配音工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙露思配音員發言挨轟。（圖／翻攝自微博）



爭議之一在於劇中許妍播報新聞的片段，落子成玉明確表示該段落是自己配音，但劇組台詞指導張雨濠（JESSIE）則公開表示是趙露思的原聲，並稱讚其「現場練習播音腔且效果專業」，更表示部分生活化場景和情感爆發戲份仍保留了趙露思的原聲，像是家庭互動、醉酒戲等片段，雙方說法產生矛盾。

▲趙露思配音員發言挨轟。（圖／翻攝自微博）



對於落子成玉的直播內容，不少網友諷刺是在搶功勞，趙露思的台詞指導張雨濠也發文直言：「我只能說幕後工作就該站在幕後，基本的職業道德希望大家都有。不要影響劇集播出和演員本人也是我們應該做的，你看有別的電視劇配音演員有過這個操作嗎？那還有什麼不明白的呢？」