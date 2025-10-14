《黑暗榮耀》鄭星一斷開9年妻！　離婚是雙方的共識與理解

記者張筱涵／綜合報導

以《黑暗榮耀》走紅的韓國演員鄭星一，近日證實與結婚9年的圈外妻子已正式離婚。

▲鄭星一。（圖／翻攝自Instagram／ygmicael）



鄭星一所屬公司XYZ Studio於14日發出聲明，證實消息屬實，強調雙方是經過長時間的深思熟慮後，以和平協議方式結束婚姻，並無任何一方的過錯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經紀公司表示：「鄭星一演員經過長時間與配偶慎重討論後，決定結束婚姻生活，這是基於雙方的共識與理解所作出的決定，懇請外界避免歪曲或推測性報導。」同時指出，雖然法律關係已告一段落，兩人仍互相祝福，並將共同負起孩子的撫養責任。

XYZ Studio進一步表示，鄭星一目前正積極投入新作拍攝，「他將持續以演員身分展現更好的面貌，懇請大家繼續給予支持與期待。」

鄭星一於2016年與同齡的非藝人女性結婚，婚後育有一子，婚姻維持9年後分道揚鑣，過去曾在綜藝節目《You Quiz on the Block》中分享與妻子的戀愛經歷，透露兩人於20多歲時以朋友身份相識，之後因留學分開，重逢三個月後閃婚，當時一度引發熱議。

1980年出生的鄭星一，2002年以電影《H》出道，之後活躍於舞台劇與音樂劇領域，並陸續出演電視劇《99億的女人》、《秘密森林2》、《產後調理院》、《我們的藍調時光》等作品。2022至2023年間，他憑《黑暗榮耀》中溫柔沉穩的河度領一角獲得高人氣，之後在劇集《槍口彼端》中升格主演，並即將推出新作《韓國製造》。