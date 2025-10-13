家寧新片觀看次數跌破5位數　被抓包「私帳自問自答」衝流量

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber家寧在與Andy分手後，被男方指控公司帳本有問題，全家人都挨告，她也因此形象受創。家寧目前仍持續經營社群和頻道，只不過日前上傳的新片，觀看次數過了三天都沒到五位數，她還被網友抓包「自己回覆自己」。

▲家寧近來挑戰早起去公園運動。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

家寧10日上傳新影片，表示自己最近正在挑戰「無痛早起法」，不滑手機、不喝咖啡，清晨5點就出發去公園運動。她在影片中，也隨機採訪了幾位在公園運動的長輩，表示自己學到了健康快樂的秘訣。

▲家寧新片觀看次數低迷。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

不過，家寧的影片上傳至今已經過了三天，觀看次數依舊還停留在四位數，相較於過去她在眾量級的百萬訂閱和高點擊率，流量明顯大幅下滑，引來網友兩極評論。還有人發現她用早期的私人帳號留言：「你們回覆也太快了吧！我要跟上你們的進度了～哈哈哈。」然後又用頻道帳號回覆自己說：「這集必看，早起太開心。」似乎努力想以互動衝曝光。

▲家寧回覆自己的私人帳號。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）