徐若瑄一把剪掉30公分長髮！幕後照嫩如18歲　「鬼后」再揭最陰隧道驚悚真相

記者蕭采薇／台北報導

電影《辛亥隧道》取材自全台最有名的鬧鬼地標，集合「鬼后」徐若瑄（Vivian）、啦啦隊女神李多慧及實力派演員李李仁、季芹、古斌及「頑童」小春等，大膽揭開走不出隧道鬼打牆的秘密。女主角徐若瑄為了扮演電影中專業俐落的女法醫，敬業的剪去30公分的長髮。

▲徐若瑄為電影《辛亥隧道》剪去30公分長髮。（圖／華映提供）

台北市的「辛亥隧道」因附近有殯儀館及墳地，被封為「最陰路段」，以層出不窮的鬼故事享有盛名，其中最知名的便是各種「鬼打牆」的遭遇，可說是全台最有名鬧鬼的都市傳說所在地。經過劇組多年的籌備和田調，終於確定要將「辛亥隧道」的故事影像化。

電影由《器子》導演簡學彬執導，徐若瑄繼《人面魚：紅衣小女孩外傳》再度挑戰恐怖鬼片，在電影中化身理性大膽的女法醫，與季芹和李多慧是一家人，因調查一件辛亥隧道發生的離奇車禍，在解開事故原因的過程中，讓篤信科學的她也逐漸陷入隧道的恐怖漩渦裡。

▲《辛亥隧道》是徐若瑄繼《人面魚：紅衣小女孩外傳》再度挑戰恐怖鬼片。（圖／華映提供）

Vivian曾在三年前以短捲髮造型演出《初戀慢半拍》，而這回在《辛亥隧道》中為了詮飾法醫的俐落幹練，導演簡學彬特別向她提出剪短頭髮的想法，為了角色，Vivian二話不說立刻同意剪去留了三年的長髮，讓角色從外表開始就更為立體、有說服力。

她透露自己的頭髮長得很快，剪短並不會特別心疼，這回一剪更長達30公分，但當剪下第一刀時，她還是忍不住「嗯~」了一聲，再回頭看到滿地長髮時，她手心在冒汗，似乎是要準備迎接一個新角色的挑戰而覺得興奮，「這是我第一次飾演法醫，知道鬼片也會有不少的夜戲，我準備開始來調時差，就當自己人在美國。」

▲徐若瑄久違的短髮照依然俏麗。（圖／華映提供）



完成剪髮後，她覺得變得很清爽，直呼「很好，之後拍戲可以節省洗頭和吹頭髮的時間，多睡10分鐘。」而徐若瑄也邊剪邊回憶，想起了10年前在孕期剪掉了45公分的長髮。生完後照顧兒子比較方便「一是實在沒時間來洗和吹很長的頭髮，還有照顧孩子時，長髮很容易弄到皮膚敏感的嬰兒身上，乾脆剪短。直到兒子大了，才慢慢留回我想念的長髮。」

而目前正在拍攝的Vivian說：「這次的主要演員們，全部都是第一次合作，我喜歡這樣很有新鮮感的組合。」電影預計於2026年暑假上映。