陸劇女神台上自爆「牙片磕碎」！白鹿喊話粉絲幫P圖：這兩天不敢笑

大陸女星白鹿演出《周生如故》、《臨江仙》成為新一代陸劇女神，近日出席公開活動，突然在台上當著眾多粉絲和媒體的面，親口自爆自己的一顆牙齒貼片不慎「磕碎了」，更搞笑地拜託粉絲：「如果你們拍進去的話，給我修一下！」直率又可愛的反應，引發全場爆笑。

▲白鹿日前出席活動自爆牙片碎了。（圖／翻攝自白鹿微博）

從網路上流傳的影片中可以看到，身穿古裝戲服、仙氣飄飄的白鹿，手持麥克風，一臉誠懇地對台下粉絲說：「啊我先跟你們說一下，我那個…有一顆牙片磕碎了。」消息一出，立刻引起現場一陣騷動。

▲白鹿日前拍攝新戲順利殺青。（圖／翻攝自白鹿微博）

白鹿隨後笑著解釋，牙齒上的小黑點「不是芝麻粒」，而是牙齒貼片碎掉的痕跡。她似乎對於這個小瑕疵耿耿於懷，擔心影響上鏡的美觀，特別向拿著相機的粉絲喊話：「但是你們如果拍進去的話，給我修一下！不然別人會以為我卡了個芝麻在牙上。」

白鹿一邊說、一邊忍不住用手摀著嘴偷笑，坦言這兩天因此都不太敢大笑，最後更無奈地表示：「碎了碎了，會回北京去補一下。」這段有趣的插曲，不僅沒有讓她的形象扣分，反而因為她大方不做作的態度再度圈粉。