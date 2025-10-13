樂天女孩澳門人氣紅不讓！　廉世彬跨海關注中職賽況：心和大家在一起

記者孟育民／台北報導

樂天女孩跨海魅力再現！廉世彬、若潼、Kira、笑笑於20、21日前進澳門，首次參與「ASCC澳門卡展」，展現滿滿活力與親和力。這場號稱亞洲最大規模的收藏卡展，三日吸引超過十萬人次入場。活動上，樂天女孩以招牌舞曲〈勇敢樂天〉帶動現場氣氛，初次造訪澳門的笑笑說：「現場粉絲的反應超熱情！」她還開心大讚粉絲送的美食，廉世彬也表示：「第一次來澳門覺得一切都很新鮮，之後想再來旅遊。能在這裡見到粉絲真的很感動，謝謝大家準備的蛋塔，我吃得超開心！」





▲廉世彬（左起）、若潼、笑笑、Kira現身澳門「ASCC澳門卡展」。（圖／樂天桃猿提供）

這次澳門出差不乏趣事，笑笑分享：「飯店得燈是感應式的，我跟經紀人聊天到一半突然廁所燈關掉，嚇我一大跳，馬上打電話給櫃檯人員詢問，才知道原來是感應燈，差點以為撞鬼，晚上就睡不著了！」廉世彬則說：「晚上和女孩們一起拆粉絲寫的卡片，分享心意，覺得溫暖又有趣。」

▲四位女孩和粉絲合影。（圖／樂天桃猿提供）

即使遠在澳門參加活動，女孩們仍緊盯著中職的激烈戰況。12日晚間樂天桃猿在高雄澄清湖球場以9比3擊敗統一獅，將系列賽扳成2比2，逼出最終決戰。笑笑興奮地說：「這幾天工作結束都馬上打開轉播，看到球隊贏球真的超開心，雖然人在澳門，但心和大家在一起。」廉世彬也表示：「樂天最近打得非常棒，讓我也覺得充滿力量！我和經紀人Joy一起守著轉播，一邊看一邊應援！」