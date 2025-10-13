記者潘慧中／綜合報導

鍾欣怡和製作人孫樂欣結婚多年，育有一對兒女，即便平常生活忙碌，仍不忘維持體態，13日更難得上傳了一系列泳裝照，「當然是為了炫耀啊」，好身材完全看不出來已經43歲了！

▲鍾欣怡解放超辣泳裝。（圖／翻攝自Facebook／鍾欣怡）



照片中，可以看到鍾欣怡身穿一套印有紫粉色花卉圖案的比基尼，胸口以細繩交叉設計，完美襯托出渾圓半球，搭配高腰三角泳褲，更讓纖細結實的腰身、雙腿和臀部線條在鏡頭前一覽無遺。

▲鍾欣怡雖然已是二寶媽，身材依然維持得很火辣。（圖／翻攝自Facebook／鍾欣怡）



關於維持體態，鍾欣怡分享自己嚴格遵守了「節制飲食、拒絕宵夜，逼自己不准喝珍奶和手搖飲」等3個原則，而這樣的毅力讓她更想大方展示努力的成果，「這麼努力的維持，難道穿泳裝還要裝害羞？不行！！我要讓大家知道，這不是天生的！！是我控制出來的、逼出來的！」

▲鍾欣怡看不出來已經43歲了。（圖／翻攝自Facebook／鍾欣怡）



鍾欣怡進一步勉勵所有人，不論性別或年齡，真正的魅力不是來自外貌，而是來自戰勝惰性的決心。她說：「不管是誰，能夠贏過懶惰的人，穿什麼都性感，更值得給自己掌聲鼓勵。」