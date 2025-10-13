記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，她最近上《姊妹亮起來》坦言，曾被網友騙投資加密貨幣，剛開始有小賺3千元，隔天被要求再投入150萬時，幸好在姊姊的提醒下才懸崖勒馬。

▲短今差點匯出150萬。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



[廣告]請繼續往下閱讀...

短今回憶當時情況說：「我朋友在聊加密貨幣、比特幣的時候，我就很想投資，但我都不懂。結果剛好有一個網友聯繫我，說他是做比特幣的，我想說『Oh my god！天助我也！』」

▲短今本來很開心遇到有在玩加密貨幣的網友。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



該網友一開始以精心包裝的形象取得短今信任，「他傳了很多他上班的照片、很多外國人、坐飛機、坐郵輪、開豪車感覺很有錢的照片，還分享了他3歲女兒的照片，我想說我姊那時候也有一個3歲女兒，有小孩的人應該不會騙人。」

▲短今原本還以為有小孩的人不會騙人。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



隨後，該網友指導短今下載一個投資App，但因手機無法安裝，便傳了連結給她直接下載。短今照做後，依指示匯出3萬元作為起始投資，「我們大概才操作15分鐘，馬上就賺3千塊！我想說『天啊，我要發財了』」！

▲▼短今剛開始有嘗到一點甜頭。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



隔天，該網友進一步教短今購買比特幣，並表示「1顆要150萬」。短今本來真的要匯錢，但幸好打電話跟姊姊說完後，姊姊立刻察覺不對勁，「她說這個應該是詐騙，還上網找新聞給我看。」

▲短今姊姊制止她匯錢。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



已經轉帳3萬的短今，後來在姊姊建議下，向詐騙集團表示要測試是否能提款，如果可以就匯150萬，「我就跟客服說我要領3萬3千塊，他們真的轉帳給我。」

▲▼短今最後還倒賺3千。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



意識到自己脫險後，短今立刻採取行動，「我一收到錢，馬上就封鎖那個詐騙集團！我還倒賺他3千塊！」