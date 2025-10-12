ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
哈孝遠「3月甩18kg」：每天都好飽
朝聖90元牛肉麵！日正妹偶像讚高雄
楊祐寧3天前才對爸病體「有信心」
吃飯表情登Threads吸百萬討論！陳珮騏「流量爆掉」認了：不敢看

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《百味人生》播出後收視與討論熱度居高不下，陳珮騏以深刻、真摯的演技詮釋中年女性的掙扎與救贖，她飾演的蕭紅雪是在母親、丈夫與丈夫前妻間掙扎的女人，既強勢又脆弱，她的崩潰與恐慌演繹逼真，被觀眾讚為「八點檔最真實的焦慮代表」。

▲陳珮騏在《百味人生》演出受到觀眾喜愛。（圖／三立提供）

▲陳珮騏在《百味人生》演出受到觀眾喜愛。（圖／三立提供）

不少網友大讚陳珮騏「她演出恐慌症太逼真，我家人就是這樣！」、「光看她吃飯就覺得好有戲。」針對網友在Threads上狂傳她的吃飯表情，本尊笑著回應「幾次在劇中吃飯的場面被大家熱烈討論，才發現自己原來吃飯也有戲，好像有點可愛！」

▲陳珮騏在《百味人生》演出受到觀眾喜愛。（圖／三立提供）

▲陳珮騏在《百味人生》演出受到觀眾喜愛。（圖／三立提供）

陳珮騏坦言看到流量破百萬確實有點嚇到，也誠實分享自己對關注的矛盾心情「我不太敢去看自己的關注度，因為怕被喜歡得太多會膨脹，被不喜歡又會受傷。後來我決定專心演戲，不看數據，讓自己安靜地過生活、穩定地工作。」

劇中，蕭紅雪陷入丈夫與前妻的情感糾葛，陳珮騏坦言，如果是自己「我會離開，不搶愛也不將就，主動退出。」她說如果沒有虧欠對方什麼，卻還要陷入老公對前妻的情感中，那樣的愛就不純粹；與其困在複雜的關係裡，自己會選擇離婚，因為離開不一定是壞事「或許外面會有更單純、更懂得愛我的人。」她強調自己不會讓感情變成糾纏「感情該乾淨一點，單純一點，才會幸福。」

▲陳珮騏在《百味人生》演出受到觀眾喜愛。（圖／三立提供）

▲陳珮騏在《百味人生》演出受到觀眾喜愛。（圖／三立提供）

談到這次角色轉變，陳珮騏笑說這是最過癮的一次演出「以前在八點檔演三十幾歲角色都得收斂妝容，怕觀眾覺得太老。這次角色成熟，是人妻也是人母，我終於可以濃妝豔抹，說話更猖狂、穿得更誇張！」她表示，這不只是造型突破，也是角色年齡帶來的表演釋放「紅雪有滄桑、有智慧、有傷痕，我能把這些層次都演出來，這是最痛快的地方。」

▲陳珮騏在《百味人生》演出受到觀眾喜愛。（圖／三立提供）

▲陳珮騏在《百味人生》演出受到觀眾喜愛。（圖／三立提供）

陳珮騏在社群網站上曾寫道「我愛親情戲勝過吵架戲」，她解釋「吵架戲靠節奏、台詞、情緒就能完成，但親情戲要演出的是靜默的力量。」她形容親情戲就像寫實電影「要讓觀眾盯著你的神情、呼吸、細微的手勢都能感受到情緒。不是流幾滴眼淚就好，而是全身上下都要能『說話』。」她進一步說「愛情戲是吸引與選擇，但親情戲是無法逃避、無從選擇的關係，那種被迫面對的愛恨，比愛情更殘酷，也更動人。」

▲陳珮騏在《百味人生》演出受到觀眾喜愛。（圖／三立提供）

▲陳珮騏在《百味人生》演出受到觀眾喜愛。（圖／三立提供）

對於觀眾擔心蕭紅雪會黑化，陳珮騏給出深思熟慮的回答「我不反對演壞人，但壞要有理由、要合理。」她分析角色的心理層面時說「她嫉妒、她害怕、她想保護自己，但她不該變成殺人或報復的那種壞。她是個被恐懼困住的女人，而不是失去人性的惡人。」

▲陳珮騏在《百味人生》演出受到觀眾喜愛。（圖／三立提供）

▲陳珮騏在《百味人生》演出受到觀眾喜愛。（圖／三立提供）

對此，陳珮騏認為最好的發展是「紅雪可以自卑、可以懺悔、可以贖罪，但要有機會重新接納自己。她本性是善良的，只是被太多傷害和誤解纏繞。如果最後能從混亂裡重生，不論是回歸家庭或選擇獨立，都是角色成長的證明。」

最後，陳珮騏語重心長地說「觀眾不想我黑化，我也同意。讓紅雪繼續掙扎、成長，比一筆帶過的壞更動人。」面對觀眾的支持與留言，陳珮騏感性表示「我真的很感謝觀眾讓紅雪這個角色被理解。她不是壞，只是害怕。能讓大家看見這樣的脆弱，也是一種幸福。」

