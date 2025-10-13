楊祐寧3年前金鐘「犯大忌」槓龜　被拱掛粽子帶老婆…一聽傻眼！

記者黃庠棻／台北報導

男星楊祐寧憑藉《今夜一起為愛鼓掌》入圍第60屆戲劇金鐘獎的戲劇節目男主角獎，雖然他在12日經歷父親過世，他透過經紀人回應仍會照常出席頒獎典禮。日前，他談及入圍金鐘獎的過程也分享了自己的心情，更大方放閃老婆Melinda（阿梅）。

▲楊祐寧憑藉《今夜一起為愛鼓掌》入圍金鐘。（圖／記者林敬旻攝）

楊祐寧主演《今夜一起為愛鼓掌》，更是該片的監製，坦言在公布入圍前覺得作品在呼聲上有被低估，幸好評審有看到團隊的用心，入圍了多項大獎，他更是「演員代表」，將與宋偉恩、連炳發、姚淳耀等人一起角逐影帝寶座。

不過，楊祐寧談及兩位女主角Ella與楊謹華感到相當惋惜，尤其是Ella沒有入圍最佳女主角讓他覺得非常可惜，大讚對方「Ella在這部片跟以前完全不一樣，有感受到她在讀本過程壓力很大」，雖然沒有辦法一起出席金鐘獎，但Ella與老公仍獻上最大的祝福給劇組。

過去，楊祐寧曾在金鐘典禮上犯大忌，帶了象徵「沒有」的梅子到場發給其他演員吃，結果所有吃了梅子的藝人全部槓龜，他笑說這次決定帶「粽子」象徵包中，被問到是否會帶著老婆Melinda一起參與盛會，他坦言還在思考中，馬上被拱「可以叫Melinda掛著粽子一起去」，沒想到他一聽激動回答「那不就是『梅粽』（沒中）」，天生的幽默感立刻逗得全場笑翻。

剛升格三寶爸的楊祐寧，談到老婆、小孩忍不住露出滿臉笑容，透露目前Melinda的身體恢復得很好，兩個女兒對於剛出生的弟弟都相當愛護，只是女兒們相當黏媽媽，偶爾會「爭風吃醋」讓他相當吃味，笑說「陪玩、陪曬太陽的苦力都是我，真的有一點失落」。

對此，楊祐寧解釋自己在家通常都是扮黑臉的角色，對於底線踩得很死，在禮貌方面非常有自己的原則，只要女兒們做出不禮貌的行為，他就會嚴肅地說話讓小孩知道「規矩在哪」。至於是否會有第四胎，楊祐寧笑說「現在就是三個ok，家裡現在很熱鬧，空間不太夠了」，被問及「願不願意結紮」，他則是露出謎樣微笑拒絕，直呼「我怕痛啦」。