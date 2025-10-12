ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
林予晞出道11年圓夢合作偶像！偷問「綾瀨遙私下貌」一聽回答笑了

記者黃庠棻／台北報導

身兼演員及攝影師身分的戲劇圈才女林予晞首度發行紀實寫真書《役旅：林予晞出道十一周年角色場景寫真誌》竟成「圓夢」之旅，在圈內有著「被演員耽誤的攝影師」封號的她，在創作及出版夥伴促成下，成功邀來自己在攝影界的「偶像」濱田英明掌鏡，不僅完成自己人生難得的夢幻合作，也成了濱田英明鏡頭下首位拍攝的台灣女演員。

▲林予晞出道11年首度發行寫真書。（圖／濱田英明攝，fantimate提供）

▲林予晞出道11年首度發行寫真書。（圖／濱田英明攝，fantimate提供）

林予晞透過這位曾操刀Netflix話題影集《初戀》主視覺劇照、也是日本女星綾瀨遙御用的攝影大師的細膩鏡頭，不但一同走訪自己過去四部代表作包括《春梅》、《必勝練習生》、《我們與惡的距離》、《死了一個娛樂女記者之後》的拍攝場景，更走進她的日常記憶，包括幼時熟悉的萬華街頭，以及她最常沉澱心情的暗房，讓這本寫真誌成為一場橫跨角色與自我、舞台與生活的光影旅程，更細細回顧了出道11年的演員歷程。

▲林予晞出道11年首度發行寫真書。（圖／濱田英明攝，fantimate提供）

▲林予晞出道11年首度發行寫真書。（圖／濱田英明攝，fantimate提供）

研究底片攝影近二十年的林予晞對濱田英明作品情有獨鍾，更難忘先前曾參觀他在台北老宅中的攝影展，說道「他是彩色中片幅美學的極致推手，那種空氣感、呼吸感與偏藍色的清新氛圍，正是我心中最理想的光影質地，作品總是會帶給人一種安心而寧靜的感覺。」

而兩人同為攝影師首次合作可說一拍即合，拍攝第一天便以相機「相認」，相談甚歡，林予晞笑說「我一直想偷學濱田的拍攝方式、相機設定！」在台灣三天的拍攝行程中，彼此透過鏡頭內外的互動對話，濱田以極簡的語言引導拍攝節奏，常以一句「你可以拿起相機拍拍照」或「我們在這裡拍看看？」帶出創作氛圍。

▲林予晞出道11年首度發行寫真書。（圖／濱田英明攝，fantimate提供）

▲林予晞出道11年首度發行寫真書。（圖／濱田英明攝，fantimate提供）

兩人像是共同尋找畫面的夥伴，經常不約而同看見同一個角落，讓濱田英明不禁稱讚：「Allison（林予晞）, you know where to stand.」讓林予晞驚喜又感動「對我來說，這一切再自然不過。」

拍攝過程中，林予晞難忘最後一天濱田英明因為一個「撿餅乾吃」的動作，意外展現大師風範；原來林予晞當時想分食餅乾給攝影團隊止飢，結果不小心掉了幾片在地上，她先是用幽默話語化解尷尬「沒關係，等一下會有小鳥來吃掉。」沒想到下一秒濱田英明聽完竟回「I am a bird.」隨即撿起地上的碎餅乾吃掉，讓全場笑翻，也讓林予晞心甘情願地說「這就是大師風範，無論用什麼角色，我都想奉獻我最好的一面給他！」

▲林予晞出道11年首度發行寫真書。（圖／濱田英明攝，fantimate提供）

▲林予晞出道11年首度發行寫真書。（圖／濱田英明攝，fantimate提供）

值得一提的是，拍攝殺青後的晚餐時光，林予晞忍不住向掌鏡的日本攝影大師濱田英明提問「綾瀨遙小姐在跟你工作時，是怎麼樣的一個人？」身為綾瀨遙的御用攝影師，濱田給出一個令人會心一笑的回答「妳跟綾瀨遙小姐是同一種類型的女演員，妳們很像外星人，常常講大家聽不懂的話。不過，Allison小姐妳還有學習一點人類語言的感覺，綾瀨遙小姐更是讓人無法理解了。」

隨即濱田英明更播放他與綾瀨遙過去工作的影片，畫面中兩人互動自然，讓林予晞感動地形容「濱田先生就像童話繪本中的大熊，總是給人安心的感覺，即使在拍攝壓力之中，也盡量不讓拍攝對象感受到壓力。」

▲林予晞出道11年首度發行寫真書。（圖／濱田英明攝，fantimate提供）

▲林予晞出道11年首度發行寫真書。（圖／濱田英明攝，fantimate提供）

正因為濱田英明的氣質讓人感到安心，讓林予晞在拍攝時，不但真情流露、自然擺拍，也意外克服她出道多年面對鏡頭的小彆扭；她坦言，雖然身為演員早已養成「知道站在哪裡」的直覺，但面對動態鏡頭仍會下意識地迴避「我常在意自己是否由衷、不造作，尤其在台詞不是自己寫的前提下，會特別敏感自己是否刻意擺了什麼姿態給鏡頭捕捉。」

對此，林予晞認為，與對手演員真誠交流比刻意面向鏡頭更重要，但也因此常在成品中發現自己的臉與情緒被遮住「所以我得提醒自己，身體要稍微轉出來一點，讓畫面完整。」而濱田英明的拍攝風格，正好給了她一個安心的空間「他不會給壓力，讓我可以自然地放下防備，或許這就是他能與那麼多明星合作的原因吧。」

▲林予晞出道11年首度發行寫真書。（圖／濱田英明攝，fantimate提供）

▲林予晞出道11年首度發行寫真書。（圖／濱田英明攝，fantimate提供）

這份對鏡頭的敏感，也延伸到她的日常生活。林予晞笑說：「我一直以來都不太自拍，也不太用手機拍照。我手機裡最多的照片，是在停車場記錄自己停在哪一號車位，以免忘記。」真正與自拍有關的，是她偶爾會對著反射體或鏡子拍照「因為可以用相機擋住臉，這讓我比較自在。」

更有趣的是，林予晞發現濱田英明也有相同習慣「每次說要合照時，他不會拒絕，但總會把相機舉起來，擋在眼前。看到他這個舉動，我心裡默默覺得，這次真的找到有相同共鳴的夥伴，感覺超級可愛。」從鏡頭前的自在，到鏡頭後的默契，林予晞與濱田英明的合作，不只是一次拍攝，更是一場靈魂契合的心靈對話。

而林予晞今年再次入圍金鐘接連帶旺人氣買氣，出道11年首次發行的紀實寫真書《役旅：林予晞出道十一周年角色場景寫真誌》預購限量簽名版10/8於Fantimate網站啟售，在開賣第一天就創下完售紀錄，粉絲熱烈迴響不僅讓林予晞開心直呼「太感動了！」該本寫真誌將在11/17正式發行。

