6年前還在街頭唱歌⋯　他唱2場小巨蛋完售：還好我沒有放棄

記者吳睿慈／綜合報導

日本創作歌手優里（Yuuri）於11日、12日首次來台，攻進台北小巨蛋舉辦「YUURI ASIA TOUR 2025 in TAIPEI」，兩日門票全數完售，共吸引超過2萬3千名觀眾入場。演唱會門票採實名抽選制，2天演唱會早早在抽選階段完售，主辦單位更持續接到熱情歌迷敲碗加場的呼聲，但其實，他6年前的人氣與今無法相比，甚至走上街頭演唱，曾萌生退出的念頭，看到坐滿觀眾，他也感性表示「還好沒放棄」。

▲優里唱2場台北小巨蛋完售，門票採登記抽選制，2.3萬門票早早完售。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）



此次小巨蛋演唱會是優里出道以來首次在台舉辦大型個唱，也是他亞洲巡演的重要篇章，無論是編制完整的樂團演出、細膩的聲音控制，或對觀眾真摯的互動，都展現了他身為創作歌手的高度完成度與舞台感染力。演出以精心設計的藍黃相間雷射光劃破黑暗開場，隨著〈輪迴転生〉第一個音符響起，優里與樂團現身舞台的瞬間立即掀起熱潮，他以英日語交錯煽動歌迷：「Taipei, what’s up！一起嗨吧！一起唱吧！」點燃全場氣氛。第二首帶來超人氣神曲、動畫《我的英雄學院》第七季片頭曲〈Curtain Call〉，前奏一出，全場爆出震耳歡呼，尖叫聲幾乎掀翻小巨蛋屋頂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼▲優里感性回憶6年前自己還在街頭演唱，沒想到6年後站上小巨蛋舞台，演唱會2場完售。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）



後續他接著演唱如〈Wo〉、〈快門〉、〈沒有英雄的城市〉、〈最＆強〉、〈Billimillion〉等夯曲，從搖滾到抒情，優里以近乎「吞唱片」等級的穩定唱功貫穿全場，觀眾掌聲與合唱聲不絕於耳。演出中段，優里感性回憶自己6年前還在街頭演唱，因乏人問津曾數度萌生退意，「還好沒有放棄，才能站在這裡唱歌給大家聽。」一句真摯感言令全場報以長時間掌聲。

▲優里唱到很嗨直呼「乾脆搬來台北住」。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）



在一連演唱近20首人氣歌曲後，全場歌迷仍意猶未盡，熱烈高喊安可，迎接優里再次登上舞台。當他獻唱〈參宿四〉時，全場歡聲雷動，萬名觀眾舉起手機手電筒，化作浩瀚銀河陪伴他歌唱的畫面令他感動不已。最後，優里以新歌與〈Peter Pan〉作為壓軸，為兩日的演出畫下完美句點。他在謝幕時開心揮手，開玩笑說「超開心的，乾脆搬來台北住好了」，還與全場觀眾約定很快再見：「在台北能有人這樣喊我的名字，我真的很感動很開心，一定會再來唱歌給大家聽的！」