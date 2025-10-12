ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

第60屆廣播金鐘得獎名單
日超商「認準1標示」必買
韓6歲網紅兇殺案嫌犯動機曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

宋慧喬 李玟 趙露思 偉莉莎 黛安基頓 蕾菈 小禎 佩甄

北京五星飯店扯出于朦朧案！爆是受虐第一現場　網怒洗Google評價剩1星

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星于朦朧近日因墜樓事件引發網路熱議，其官方聲明將事件定調為意外，但外界猜測不斷，導演程青松和女星田海蓉捲入其中，10日稱當天在北京寶格麗酒店見面，有網友質疑稱該飯店是于朦朧受虐的第一現場，立刻引來大批網友怒洗版，導致Google評價在短時間內從五星級驟降至兩星，引發各界關注。

▲▼于朦朧墜樓離世粉絲為其討公道發動連署活動，同時又有一女星呂佳容消失6年，現況引發大眾關注。（圖／翻攝自微博）

▲于朦朧案扯出北京五星級飯店。（圖／翻攝自微博）

于朦朧案情撲朔迷離，網上流傳大量影片及照片，但真實性都有待商榷，據網友整理的時間軸顯示，程青松和田海蓉當晚在北京寶格麗酒店共進晚餐，時間為9月10日晚間7點至9點50分，又發現酒店長廊可通往北京啟皓藝術館，外傳是于朦朧生前辦展地點，但事後被證實其實是798美術館，而兩間美術館地理位置接近，因而推測出案件有好幾個現場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲于朦朧案扯出北京五星級飯店。（圖／翻攝自微博）

▲于朦朧案扯出北京五星級飯店。（圖／翻攝自微博）

網友們從網上各種影片推測指出，「第一現場」應是展覽地點、「第二現場」則是寶格麗酒店、「第三現場」回到于朦朧墜樓的北京陽光上東社區，而三者距離都相當接近，還有人挖出798美術館於8月15日至9月12日期間突然休館，且飯店有進行清洗房間及拆除工程，加上監控都被洗掉，引發諸多揣測。

對此事件，網路社群發起多項行動，包括在Google地圖上進行評價、發起國際連署等，網友紛紛湧入飯店的Google評論區狂刷負評，包括「入住怕享年37」及「監控隨時會壞掉」等言論，導致飯店評分降至僅剩1.9顆星，目前相關單位尚未就此事件做出正式回應。

▲于朦朧案扯出北京五星級飯店。（圖／翻攝自微博）

▲于朦朧案扯出北京五星級飯店。（圖／翻攝自微博）

▲于朦朧案扯出北京五星級飯店。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

于朦朧

推薦閱讀

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

19小時前

意外登入李玟帳號！　私訊塞滿粉絲思念「妳回來好不好」惹網淚崩

意外登入李玟帳號！　私訊塞滿粉絲思念「妳回來好不好」惹網淚崩

12小時前

第60屆廣播金鐘獎「完整得獎名單」曝光

第60屆廣播金鐘獎「完整得獎名單」曝光

9小時前

趙露思《許我耀眼》紅到逆襲！爆「金主出手幫贖身」　17部戲約找上門

趙露思《許我耀眼》紅到逆襲！爆「金主出手幫贖身」　17部戲約找上門

17小時前

《安妮霍爾》奧斯卡影后黛安基頓辭世　享壽79歲

《安妮霍爾》奧斯卡影后黛安基頓辭世　享壽79歲

3小時前

「演過最多18禁的童星」偉莉莎宣告成年　演激情戲不用性教育：這是常識吧

「演過最多18禁的童星」偉莉莎宣告成年　演激情戲不用性教育：這是常識吧

8小時前

蕾菈胸部作畫「宣布公開競標」　成品照曝光喊話：我們都該勇敢！

蕾菈胸部作畫「宣布公開競標」　成品照曝光喊話：我們都該勇敢！

9小時前

李玟過世2年...帳號遭登入公布私訊　姊姊心痛發聲：請尊重逝者與生者

李玟過世2年...帳號遭登入公布私訊　姊姊心痛發聲：請尊重逝者與生者

11小時前

美女星驚傳遭同劇男演員性侵！他慘被開除...角色取消

美女星驚傳遭同劇男演員性侵！他慘被開除...角色取消

14小時前

郭婷筠、彭正結婚6年…驚爆「對他能躲就躲」　鬆口：已經拉扯一年

郭婷筠、彭正結婚6年…驚爆「對他能躲就躲」　鬆口：已經拉扯一年

17小時前

饅頭媽懷四寶「只接受祝福不接受反駁」　放話：人生是我自己的

饅頭媽懷四寶「只接受祝福不接受反駁」　放話：人生是我自己的

11小時前

小禎絕美合體佩甄頒獎！　台上突大動作「澄清重磅真相」：與我無關

小禎絕美合體佩甄頒獎！　台上突大動作「澄清重磅真相」：與我無關

12小時前

熱門影音

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍
王柏傑分手謝欣穎首現身　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
佳娜女兒一直指耳朵說不舒服

佳娜女兒一直指耳朵說不舒服
王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉

王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉
古斌演活《角頭2》壞壞　哽咽謝導演顏正國：我的伯樂

古斌演活《角頭2》壞壞　哽咽謝導演顏正國：我的伯樂
楊繡惠曾遭色導演問：是處女嗎？　看于朦朧事件嘆「台灣也有潛規則」

楊繡惠曾遭色導演問：是處女嗎？　看于朦朧事件嘆「台灣也有潛規則」
愛雅揭曉寶寶性別「表情超複雜」　親友團高喊：再生一個！

愛雅揭曉寶寶性別「表情超複雜」　親友團高喊：再生一個！
顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
古斌哽咽謝伯樂顏正國 「是他找我演壞壞」

古斌哽咽謝伯樂顏正國 「是他找我演壞壞」
【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩

【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩
郭富城否認「三胎已出生」 闢謠「想拚兒子」：順其自然

郭富城否認「三胎已出生」 闢謠「想拚兒子」：順其自然
「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要

「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要
余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

洪榮宏談舊愛江蕙「希望再合唱」　曝江淑娜淡出演藝圈多年「虔誠學佛」

洪榮宏談舊愛江蕙「希望再合唱」　曝江淑娜淡出演藝圈多年「虔誠學佛」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

看更多

【台中毒駕男出院】撞進茶行釀1死1傷！坐輪椅正面曝光

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

北京五星飯店扯出于朦朧案！爆是受虐第一現場　網怒洗Google評價剩1星

58分鐘前0

10月12日星座運勢／天蠍座豐厚正財　天秤單身桃花旺

1小時前1

專訪／「隋棠化妝師助理」轉當演員入圍金鐘　睦媄出道被封台版IU

3小時前70

《安妮霍爾》奧斯卡影后黛安基頓辭世　享壽79歲

8小時前32

水上恒司帥到變包袱！自信稱「可以1打20」　自曝有靈異體質：高中見過幽靈

8小時前52

「演過最多18禁的童星」偉莉莎宣告成年　演激情戲不用性教育：這是常識吧

9小時前42

第60屆廣播金鐘獎「完整得獎名單」曝光

9小時前34

YTR荒姨被酸「太顧小孩很難搞」　嚴訂5接觸規則反嗆：能滾多遠滾多遠

9小時前1218

蕾菈胸部作畫「宣布公開競標」　成品照曝光喊話：我們都該勇敢！

10小時前1611

陳芳語披戰袍慶國慶！　「解放小蠻腰」火辣身材全被拍

讀者迴響

熱門新聞

  1. 拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她
    19小時前18
  2. 意外登入李玟帳號！私訊塞滿「妳回來好不好」網淚崩
    12小時前284
  3. 第60屆廣播金鐘獎「完整得獎名單」
    9小時前82
  4. 趙露思《許我耀眼》太紅！爆「有金主出手幫贖身」
    17小時前81
  5. 《安妮霍爾》奧斯卡影后黛安基頓辭世　享壽79歲
    3小時前14
  6. 「演過最多18禁的童星」偉莉莎
    8小時前102
  7. 蕾菈胸部作畫「宣布公開競標」　成品照曝光
    9小時前2418
  8. 李玟帳號遭登入還公布私訊　姊姊心痛發聲
    11小時前284
  9. 美女星驚傳遭同劇男演員性侵！他慘被開除...角色取消
    14小時前82
  10. 郭婷筠驚爆「對彭正能躲就躲」：已經拉扯一年
    17小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合