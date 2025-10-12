北京五星飯店扯出于朦朧案！爆是受虐第一現場　網怒洗Google評價剩1星

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星于朦朧近日因墜樓事件引發網路熱議，其官方聲明將事件定調為意外，但外界猜測不斷，導演程青松和女星田海蓉捲入其中，10日稱當天在北京寶格麗酒店見面，有網友質疑稱該飯店是于朦朧受虐的第一現場，立刻引來大批網友怒洗版，導致Google評價在短時間內從五星級驟降至兩星，引發各界關注。

▲于朦朧案扯出北京五星級飯店。（圖／翻攝自微博）



于朦朧案情撲朔迷離，網上流傳大量影片及照片，但真實性都有待商榷，據網友整理的時間軸顯示，程青松和田海蓉當晚在北京寶格麗酒店共進晚餐，時間為9月10日晚間7點至9點50分，又發現酒店長廊可通往北京啟皓藝術館，外傳是于朦朧生前辦展地點，但事後被證實其實是798美術館，而兩間美術館地理位置接近，因而推測出案件有好幾個現場。

網友們從網上各種影片推測指出，「第一現場」應是展覽地點、「第二現場」則是寶格麗酒店、「第三現場」回到于朦朧墜樓的北京陽光上東社區，而三者距離都相當接近，還有人挖出798美術館於8月15日至9月12日期間突然休館，且飯店有進行清洗房間及拆除工程，加上監控都被洗掉，引發諸多揣測。

對此事件，網路社群發起多項行動，包括在Google地圖上進行評價、發起國際連署等，網友紛紛湧入飯店的Google評論區狂刷負評，包括「入住怕享年37」及「監控隨時會壞掉」等言論，導致飯店評分降至僅剩1.9顆星，目前相關單位尚未就此事件做出正式回應。

