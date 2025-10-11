ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
尺度大突破！　前進帛琉「荒島求生」　KID慘狀畫面流出

記者葉文正／台北報導

超人氣綜藝節目《綜藝玩很大》本週將播出備受矚目的「帛琉島嶼求生記」單元，主持人吳宗憲率領KID (林柏昇)、坤達 (謝坤達)，以及嘉賓錦榮、孫其君、Janet 謝怡芬、寶兒、阿樂、笑笑，一同前往美麗的帛琉南十字星島展開「荒島求生」的挑戰。

▲前進帛琉「荒島求生」！KID慘狀畫面流出 。（圖／綜藝玩很大）

這場島嶼求生挑戰從一開始就展現出前所未有的嚴酷性。正當大家開心地享受島嶼風光時，主持人憲哥立即宣布：「島嶼求生記」開始。製作單位宣布，全體同仁必須把行李通通交出來，接下來將「一無所有」。有經驗的KID立刻反應：「又要收東西了！」。遊戲規則是獲勝的可以拿回想要的隨身物品。

▲前進帛琉「荒島求生」！KID慘狀畫面流出 。（圖／綜藝玩很大）

▲主持人吳宗憲(右三)宣布所有人一無所有。（圖／綜藝玩很大）

為了爭取勝利，夥伴們費盡心機。在第一關的闖關設計中，製作單位設計了突破尺度的環節，讓觀眾大飽眼福。挑戰內容是隊伍必須用身上的衣服吸海水，在最短時間內蒐集到最多海水的隊伍就能獲勝。

▲前進帛琉「荒島求生」！KID慘狀畫面流出 。（圖／綜藝玩很大）

▲眾人龍爭虎鬥。（圖／綜藝玩很大）

KID率先撲向海中，以最快的速度跑到指定水桶，脫下衣服將海水扭進水桶。他因速度太快，甚至在沙灘上滑倒撲在地四腳朝天。而模特兒出身的錦榮，把身上沾濕的衣服脫下來擰乾。他脫下衣服的一刻，完美的肌肉和健美的身材，真的是讓觀眾大飽眼福。

然而，挑戰過程也出現了戲劇性的時刻。黃隊寶兒因為闖關時間太久，當所有人都已經完成時，只剩她還在獨自努力。吳宗憲關切地問：「我們是不是還有一位還沒有闖關成功？」。此時因為拍攝進度嚴重落後，製作團隊顧全大局，直接說：「不用等她，我們直接開始！」畫面呈現寶兒獨自闖關，處於被放生的狀態。


此外，針對「島嶼求生記」的住宿條件，勝利的隊伍可以入住蜜月套房，而輸的一隊則只能住進極簡的雅房。在進行「星象大逃殺」遊戲時，錦榮還不知道怎麼玩，用英文詢問Janet，沒想到下一秒Janet就趁他不注意時，突擊成功。究竟各隊將如何面對嚴苛的生存挑戰？

【最聰明的浪浪】花蓮洪災橘白貓跑進店內避難！

