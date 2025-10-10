小中風後余天難得露面　批館長塊頭大頭腦簡單　「難怪他被開槍」

記者葉文正／台北報導



余祥銓與薔薔今天首度主持棚內節目《大老闆聯盟》，兩人的爸爸余天與林茂樹都到場力挺並獻花，余天雖然已77歲，中風後聲音仍相當宏亮，不過他一被問到館長的所作所為，立刻開砲：「館長他不能這樣亂罵，要挺哪一黨就挺哪一黨，不要一下這樣一下那樣，亂罵亂譙，難怪被開槍！」

▲余祥銓(右)、余天出席大老闆聯盟記者會 。（圖／記者李毓康攝）

余天提到自己已經77歲了，該退休了，但新聞還是會看的，「政治問題讓我太失望，不想再搞政治。」

▲余天（左起）、余祥銓、薔薔、薔薔爸爸林茂樹等人出席大老闆聯盟記者會 。（圖／記者李毓康攝）

他也被問到館長的情況，疑似提到要斬首元首賴清德，余天則痛批：「館長↓認識他啊？跟他也很好，但我覺得這也奇怪，他偏來偏去，他人不錯。但他有時候也罵我，塊頭大頭腦簡單。不要亂講話，要實在一點，難怪他被開槍。」並強調自己不怕館長，也不怕黑社會，實情本來就是這樣。

▲余天有話直說批館長 。（圖／記者李毓康攝）

余天睽違一年終於現身，連雙十國慶典禮也缺席，原因是年紀大了怕烈日灼身，不過今天他現身聲音宏亮，但余大哥總是有話直說：「我不知道這是什麼類型的節目，但是可以客串就去啊，找亞萍姐一起來，但找她比較麻煩，前一天還要染髮，挑衣服。」 還爆料跟老婆李亞萍一起追劇，老婆還會睡著打呼，就會把她叫醒去睡覺。余天並說，其他節目找我我都沒去，在演藝圈都60年了還想要我怎樣。

余天也說一直催余祥銓生二胎，「我一直在催啊，小孩都2歲了，再生女兒的話，就要升個兒子，一定要有兒子，我身體現在也都OK，之前小中風 後來檢查都ok，現在一年半至兩年要檢查一次，外面不要亂傳，每次都傳説我死了，

以前當然是去萬里看過塔位，買塔是整個家族都買好的，看塔不一定就是我走了啊，只是先看以後住哪，透天厝啦。」