ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

第60屆廣播金鐘得獎名單
日超商「認準1標示」必買
韓6歲網紅兇殺案嫌犯動機曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

宋慧喬 李玟 趙露思 偉莉莎 黛安基頓 蕾菈 小禎 佩甄

10月12日星座運勢／天蠍座豐厚正財　天秤單身桃花旺

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：凡事親力親為

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：形象招來桃花

財運：獲利略有賺頭

幸運色：橙色

貴人：天蠍

小人：雙子

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：虛心檢討改進

感情：冷靜帶來桃花

財運：生活開銷減少

幸運色：黃色

貴人：魔羯

小人：天秤

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：建立積極文化

感情：單身者多奇緣

財運：財氣穩定得財

幸運色：淡藍色

貴人：金牛

小人：水瓶

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：自我管理時間

感情：好情緒好桃花

財運：研究投資理財

幸運色：咖啡色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：交流獲得益處

感情：有利愛情爭取

財運：買到折扣商品

幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：魔羯

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：和長輩們交流

感情：注重自身形象

財運：前期投資回報

幸運色：白色

貴人：處女

小人：雙魚

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：適合推行計劃

感情：助人為樂善報

財運：投資自我判斷

幸運色：棕色

貴人：天秤

小人：獅子

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：多與同事合作

感情：曖昧者好桃花

財運：豐厚正財收入

幸運色：紅色

貴人：牡羊

小人：射手

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：赴約累積人脈

感情：愛情大有所獲

財運：開源的企圖心

幸運色：灰色

貴人：射手

小人：牡羊

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：提升工作效率

感情：桃花旺快行動

財運：充實自己知識

幸運色：藍色

貴人：獅子

小人：金牛

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：虛心耐心聽教

感情：注意自己形象

財運：投資達成所願

幸運色：亮紅色

貴人：水瓶

小人：處女

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：工作中獲靈感

感情：認識心儀對象

財運：財務收支平衡

幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

推薦閱讀

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

19小時前

意外登入李玟帳號！　私訊塞滿粉絲思念「妳回來好不好」惹網淚崩

意外登入李玟帳號！　私訊塞滿粉絲思念「妳回來好不好」惹網淚崩

12小時前

第60屆廣播金鐘獎「完整得獎名單」曝光

第60屆廣播金鐘獎「完整得獎名單」曝光

9小時前

趙露思《許我耀眼》紅到逆襲！爆「金主出手幫贖身」　17部戲約找上門

趙露思《許我耀眼》紅到逆襲！爆「金主出手幫贖身」　17部戲約找上門

17小時前

《安妮霍爾》奧斯卡影后黛安基頓辭世　享壽79歲

《安妮霍爾》奧斯卡影后黛安基頓辭世　享壽79歲

3小時前

「演過最多18禁的童星」偉莉莎宣告成年　演激情戲不用性教育：這是常識吧

「演過最多18禁的童星」偉莉莎宣告成年　演激情戲不用性教育：這是常識吧

8小時前

蕾菈胸部作畫「宣布公開競標」　成品照曝光喊話：我們都該勇敢！

蕾菈胸部作畫「宣布公開競標」　成品照曝光喊話：我們都該勇敢！

9小時前

李玟過世2年...帳號遭登入公布私訊　姊姊心痛發聲：請尊重逝者與生者

李玟過世2年...帳號遭登入公布私訊　姊姊心痛發聲：請尊重逝者與生者

11小時前

美女星驚傳遭同劇男演員性侵！他慘被開除...角色取消

美女星驚傳遭同劇男演員性侵！他慘被開除...角色取消

14小時前

郭婷筠、彭正結婚6年…驚爆「對他能躲就躲」　鬆口：已經拉扯一年

郭婷筠、彭正結婚6年…驚爆「對他能躲就躲」　鬆口：已經拉扯一年

17小時前

饅頭媽懷四寶「只接受祝福不接受反駁」　放話：人生是我自己的

饅頭媽懷四寶「只接受祝福不接受反駁」　放話：人生是我自己的

11小時前

小禎絕美合體佩甄頒獎！　台上突大動作「澄清重磅真相」：與我無關

小禎絕美合體佩甄頒獎！　台上突大動作「澄清重磅真相」：與我無關

12小時前

熱門影音

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍
王柏傑分手謝欣穎首現身　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
佳娜女兒一直指耳朵說不舒服

佳娜女兒一直指耳朵說不舒服
王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉

王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉
古斌演活《角頭2》壞壞　哽咽謝導演顏正國：我的伯樂

古斌演活《角頭2》壞壞　哽咽謝導演顏正國：我的伯樂
楊繡惠曾遭色導演問：是處女嗎？　看于朦朧事件嘆「台灣也有潛規則」

楊繡惠曾遭色導演問：是處女嗎？　看于朦朧事件嘆「台灣也有潛規則」
愛雅揭曉寶寶性別「表情超複雜」　親友團高喊：再生一個！

愛雅揭曉寶寶性別「表情超複雜」　親友團高喊：再生一個！
顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
古斌哽咽謝伯樂顏正國 「是他找我演壞壞」

古斌哽咽謝伯樂顏正國 「是他找我演壞壞」
【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩

【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩
郭富城否認「三胎已出生」 闢謠「想拚兒子」：順其自然

郭富城否認「三胎已出生」 闢謠「想拚兒子」：順其自然
「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要

「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要
余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

洪榮宏談舊愛江蕙「希望再合唱」　曝江淑娜淡出演藝圈多年「虔誠學佛」

洪榮宏談舊愛江蕙「希望再合唱」　曝江淑娜淡出演藝圈多年「虔誠學佛」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

看更多

【北海岸火燒車】高中同學租車半途突起火！熱心騎士狂按喇叭救一車人

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

北京五星飯店扯出于朦朧案！爆是受虐第一現場　網怒洗Google評價剩1星

58分鐘前0

10月12日星座運勢／天蠍座豐厚正財　天秤單身桃花旺

1小時前1

專訪／「隋棠化妝師助理」轉當演員入圍金鐘　睦媄出道被封台版IU

3小時前70

《安妮霍爾》奧斯卡影后黛安基頓辭世　享壽79歲

8小時前32

水上恒司帥到變包袱！自信稱「可以1打20」　自曝有靈異體質：高中見過幽靈

8小時前52

「演過最多18禁的童星」偉莉莎宣告成年　演激情戲不用性教育：這是常識吧

9小時前42

第60屆廣播金鐘獎「完整得獎名單」曝光

9小時前34

YTR荒姨被酸「太顧小孩很難搞」　嚴訂5接觸規則反嗆：能滾多遠滾多遠

9小時前1218

蕾菈胸部作畫「宣布公開競標」　成品照曝光喊話：我們都該勇敢！

10小時前1611

陳芳語披戰袍慶國慶！　「解放小蠻腰」火辣身材全被拍

讀者迴響

熱門新聞

  1. 拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她
    19小時前18
  2. 意外登入李玟帳號！私訊塞滿「妳回來好不好」網淚崩
    12小時前284
  3. 第60屆廣播金鐘獎「完整得獎名單」
    9小時前82
  4. 趙露思《許我耀眼》太紅！爆「有金主出手幫贖身」
    17小時前81
  5. 《安妮霍爾》奧斯卡影后黛安基頓辭世　享壽79歲
    3小時前14
  6. 「演過最多18禁的童星」偉莉莎
    8小時前102
  7. 蕾菈胸部作畫「宣布公開競標」　成品照曝光
    9小時前2418
  8. 李玟帳號遭登入還公布私訊　姊姊心痛發聲
    11小時前284
  9. 美女星驚傳遭同劇男演員性侵！他慘被開除...角色取消
    14小時前82
  10. 郭婷筠驚爆「對彭正能躲就躲」：已經拉扯一年
    17小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合