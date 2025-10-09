〈釣魚記2.0〉大寶寶跟上了嗎？　兒歌變電音舞曲掀網朝聖：世界瘋了

記者孟育民／台北報導

「釣魚～釣魚～釣到什麼魚？」朗朗上口的旋律一下，總能不自覺跟著哼上幾句，這是我們的兒時回憶〈釣魚記〉，如今過去23年，兒童台推出〈釣魚記2.0〉，近日在各大串流平台上線，強烈的電音旋律、穿插洗腦的RAP，直接變成「夜店舞曲」，獲得廣大網友的喜愛，直呼：「我要的社會搖就是這種」、「大寶寶的媽媽也愛聽」、「確定不是颱風天出海」、「這就是大人的感覺」、「這個世界瘋了」。

▲〈釣魚記〉過去是經典兒歌，至今已經推出23年，如今大人版上線。（圖／翻攝自網路）

香蕉哥哥先前向《ETtoday星光雲》透露，〈釣魚記〉是一份送給大寶寶們的禮物，談及音樂細節說，「會有很多新的音樂元素在裡面，唱到心臟都快受不了，也會有新的MV，設計是給長大的大寶寶們，算是送給你們長大的禮物，我們會把音樂上架到串流平台。」他表示雖然還沒看到成品，但在拍攝MV時心想，「確定是這樣嗎？」令人期待不已。

▲香蕉哥哥 。（圖／記者徐文彬攝）

另外，香蕉哥哥日前也現身音樂祭，造成台下廣大迴響，全場跟著大合唱，瞬間掉入童年回憶，他坦言其實上台前很緊張，「那是我第一次參加音樂祭，我想說會不會踏上舞台都沒聲音，沒想到有人尖叫。我希望可以帶給大家滿滿的童年，我只是覺得原來過了25年，他們長大會變這樣，他們還記得小時候的歌，希望童年我沒有陪伴你的缺憾，我再帶給你。」