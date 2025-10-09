顏正國「流下男兒淚」敬業態度曝光　楊祐寧揭遺憾：以為還有機會

記者黃庠棻／台北報導

男星楊祐寧憑藉《今夜一起為愛鼓掌》入圍第60屆戲劇金鐘獎的戲劇節目男主角獎，今（9）日他與製作人黃郁茹一同接受訪問，兩人回憶在該劇與顏正國的合作過程，他除了表達震驚的心情之外，也透露了自己心中的遺憾。





▲楊祐寧憑藉《今夜一起為愛鼓掌》入圍金鐘獎。（圖／記者林敬旻攝）

50歲男星「好小子」顏正國證實在7日過世，死因為肺腺癌。他的好友鋼鐵爸（阮橋本）在社群發布訃告，沉痛宣布「我們大家的好小子（阿國）顏正國先生，已於中華民國114年（西元2025年）10月7日下午16時57分，撒手告別人間。」噩耗令許多網友相當震驚。

▲顏正國演出《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

顏正國在《今夜一起為愛鼓掌》中飾演一位有早洩問題的鋼鐵男子漢，製作人黃郁茹透露看到劇本時，顏正國就是劇組的第一人選，本來以為對方可能會抗拒這種角色，沒想到顏正國收到邀約後一口就答應了，雙方的合作相當順利。

▲顏正國演出《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

黃郁茹進一步透露，顏正國在讀本時相當認真，但對於自己的角色因為早洩而找上楊謹華飾演的性治療師，後來被對方融化心房，有一幕要哭的戲，他當下相當疑惑「怎麼會有男生因為這樣的事情哭」，但他雖然無法理解，但在實際拍攝時卻真情流露並落下男兒淚，敬業的態度讓全場都非常佩服。





▲《今夜一起為愛鼓掌》製作人黃郁茹（右）。（圖／記者林敬旻攝）

楊祐寧則表示，顏正國是自己從小的偶像，看過對方多部作品，雖然在《今夜一起為愛鼓掌》中沒有對手戲，但他為了一睹偶像風采仍到拍攝現場「偷看」，覺得對方「是個專業演員，對自己的戲劇很有要求」，也看到前輩認真跟導演討論劇本的模樣。

▲楊祐寧分享見到顏正國的回憶。（圖／記者林敬旻攝）

只是想到與顏正國見面的回憶，楊祐寧心中有一個小小遺憾，就是沒有跨出去跟對方要合照，他直言「沒有去拍是以為『以後還有機會』」，但他回想這個過程，認為自己應該有上前聊天並留下合影，但回去翻手機就是找不到合照，直呼「當然有一點遺憾」。

▲楊祐寧分享見到顏正國的回憶。（圖／記者林敬旻攝）

此外，楊祐寧也透露《今夜一起為愛鼓掌》大約3年前拍攝，當時都沒有發現顏正國有任何異樣，看到對方死訊當下正好在滑手機，跳出新聞時感到相當震驚，至於會不會到對方靈堂致意，他則表示會跟製作公司討論一下「一起致意」。