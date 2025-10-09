42歲莎莎身材超狂！背心捲到胸下「川字肌歸位」健身被看光鉛筆腿

記者潘慧中／綜合報導

莎莎（鍾欣愉）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她9日在社群網站上傳了一張掀起衣服的近況照，「川字肌微歸位」，42歲的絕佳體態羨煞大批女粉絲。

▲莎莎笑說「川字肌微歸位」。（圖／翻攝自Instagram／saaaaaaasaaaaaaa）



照片中，可以看到莎莎戴著運動帽，綁起頭髮，顯得清新有朝氣。她上半身穿著白色無袖背心，搭配灰色寬鬆運動短褲，她大方捲起衣襬，露出緊實的馬甲線與平坦小腹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲莎莎看不出來已經42歲了。（圖／翻攝自Instagram／saaaaaaasaaaaaaa）



莎莎的體態線條勻稱，腹部結實、手臂緊實，雙腿修長筆直，展現出長期運動鍛鍊的成果。平常還會按摩雙腿的她，看起來十分健康，立刻吸引大批粉絲直誇：「好強的腹肌」、「越練越漂亮了」、「這個腰真厲害！」

▲▼莎莎還會按摩雙腿。（圖／翻攝自Instagram／saaaaaaasaaaaaaa）



事實上，莎莎去年為了出席金鐘獎，用一個月的時間採取漸進式瘦身計畫，前兩週控制飲食、以高蛋白少澱粉為主，從一天三餐減到一天一餐，早餐吃水果和高蛋白飲品，下午四點吃以雞肉、蔬菜及少量碳水為主的晚餐，並強調「每天會喝很多很多很多水」。運動方面，她每天穿減重衣跑步，搭配棒式、跪姿伏地挺身和提臀運動，「這就是我這一個月的生活，很累很辛苦，但成果我非常滿意！」

▲莎莎去年為了出席金鐘獎，付出不少心力維持體態。（圖／翻攝自Instagram／saaaaaaasaaaaaaa）