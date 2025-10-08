2025年11月韓星來台應援投票！總名單超狂　GD、SJ、TWICE都要來

記者劉宜庭、張筱涵／綜合報導

FansWorld粉絲窩「2025年11月韓星來台」應援票選活動開跑啦！2025年11月堪稱是K-POP粉絲最忙碌也最幸福的一個月，從月初到月底，每週末都有多組藝人接力登台。其中最大亮點莫過於G-DRAGON、Super Junior雙雙攻佔台北大巨蛋，以及大勢女團TWICE前進高雄國家體育場（世運主場館）開唱，超豪華陣容讓粉絲期待值爆表！

演唱會戰場更是從北到南全面開打，月初由「拼盤演唱會」打頭陣，邀請到姜丹尼爾、Ailee、TEEN TOP等實力派唱將；MAMAMOO隊長頌樂與男團N.Flying則將分別在高雄流行音樂中心舉辦個人演唱會。此外，VIVIZ、EVERGLOW、WayV、ONE PACT等多組人氣團體也將在台北開唱，滿足不同粉絲群的需求。

除了演唱會，見面會與粉絲簽名會也沒缺席。演員李鐘奭、秋泳愚，以及少女時代成員潤娥都將舉辦粉絲見面會，與台灣粉絲近距離互動。女團(G)I-DLE成員舒華也將攜手頌樂、孝淵舉辦特別的Talk Concert。

日期 藝人 活動名稱 地點 11/1 (六) 姜丹尼爾、Ailee、TEEN TOP 等 RENECELL SUPER LIVE 桃園會展中心 11/1 (六) EVERGLOW ASIA FANMEETING TOUR CLAPPER STUDIO 11/1 (六) VIVIZ Face-to-Face SIGN EVENT (不對外公開) 11/1 (六) - 11/2 (日) G-DRAGON 2025 WORLD TOUR 臺北大巨蛋 11/2 (日) off the menu 2025 Concrete Valley Tour The Wall Live House 11/2 (日) 頌樂 (Solar) 3rd CONCERT [Solaris] 高雄流行音樂中心 11/2 (日) VIVIZ 2025 WORLD TOUR 台北國際會議中心 11/2 (日) Hi-Fi Un!corn ASIA Tour 2025 高雄後台Backstage Live 11/5 (三) 舒華、頌樂、孝淵 鑑定師INSPECTOR 台北國際會議中心 11/8 (六) 秋泳愚 ASIA FANMEETING 台大綜合體育館 11/8 (六) NELL 'Still Sunset' in TAIWAN SUB Live 11/9 (日) JANNABI JANNABI LIVE : TAIPEI Ⅰ Zepp New Taipei 11/9 (日) PURPLE KISS 2025 TOUR A Violet to Remember Clapper Studio 11/9 (日) tripleS Alphie World Tour in TAIPEI Legacy TERA 11/14 (五) - 11/16 (日) Super Junior SUPER SHOW 10 臺北大巨蛋 11/15 (六) N.Flying LIVE WORLD TOUR 高雄流行音樂中心 11/15 (六) WayV Concert Tour [NO Way OUT] 台北國際會議中心 11/16 (日) 李鐘奭 ASIA FANMEETING TOUR 台北國際會議中心 11/20 (四) SE SO NEON Live in Taipei 2025 SUB LIVE 11/22 (六) - 11/23 (日) TWICE ＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR 高雄國家體育場 11/23 (日) 潤娥 (YOONA) Drama Fan Meeting 台北國際會議中心 11/29 (六) 穗珍 2025 RE:SUMMER DAZE LEGACY TERA 11/29 (六) A.C.E 康裕瓚 THE LIVE ASIA TOUR 'REBEL' NUZONE 11/29 (六) - 11/30 (日) ONE PACT HALL LIVE In Taipei CLAPPER STUDIO

面對如此眾多的偶像來台，粉絲的應援聲量更顯重要！全台最大應援平台「FansWorld粉絲窩」特別舉辦「2025年11月韓星來台」應援票選活動，即日起至10月26日止，粉絲可登入活動頁面為心愛的偶像投下愛心。

最終獲得最多愛心數的偶像，將於演出當天登上「FansWorld粉絲窩」的Facebook橫幅，擁有400萬人追蹤的《ETtoday星光雲》也將為其製作「偶像專屬推坑」專題報導，讓偶像在台灣的曝光度最大化，粉絲們快來集結力量，為你的偶像爭取最高榮譽！

活動名稱：粉絲窩「2025年11月來台韓星」應援票選活動

一、活動辦法：

應援投票活動列出2025年11月即將來台的韓星，獲得最多愛心數的偶像，將於演出當天登上「FansWorld粉絲窩」Facebook粉絲專頁橫幅(Banner)，擁有400萬人追蹤的《ETtoday星光雲》也貼出該「偶像專屬推坑」專題報導，擴大你偶像在台曝光度！

二、活動時間：

即日起至2025年10月26日23:59止。

三、參與方式：

加入ETtoday會員，登入FansWorld粉絲窩，使用愛心投票。愛心可以通過簽到、完成特定任務來獲得。

四、注意事項：

1.若第一名因故取消來台行程，則由第二名遞補獲獎資格，以此類推。

2.本投票活動上線後才宣布來台的韓星，恕不列入本次票選選項。

3.「FansWorld粉絲窩」保有最終修改、變更及解釋活動內容之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。

