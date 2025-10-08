2025年11月韓星來台應援投票！總名單超狂 GD、SJ、TWICE都要來
記者劉宜庭、張筱涵／綜合報導
FansWorld粉絲窩「2025年11月韓星來台」應援票選活動開跑啦！2025年11月堪稱是K-POP粉絲最忙碌也最幸福的一個月，從月初到月底，每週末都有多組藝人接力登台。其中最大亮點莫過於G-DRAGON、Super Junior雙雙攻佔台北大巨蛋，以及大勢女團TWICE前進高雄國家體育場（世運主場館）開唱，超豪華陣容讓粉絲期待值爆表！
演唱會戰場更是從北到南全面開打，月初由「拼盤演唱會」打頭陣，邀請到姜丹尼爾、Ailee、TEEN TOP等實力派唱將；MAMAMOO隊長頌樂與男團N.Flying則將分別在高雄流行音樂中心舉辦個人演唱會。此外，VIVIZ、EVERGLOW、WayV、ONE PACT等多組人氣團體也將在台北開唱，滿足不同粉絲群的需求。
除了演唱會，見面會與粉絲簽名會也沒缺席。演員李鐘奭、秋泳愚，以及少女時代成員潤娥都將舉辦粉絲見面會，與台灣粉絲近距離互動。女團(G)I-DLE成員舒華也將攜手頌樂、孝淵舉辦特別的Talk Concert。
|日期
|藝人
|活動名稱
|地點
|11/1 (六)
|姜丹尼爾、Ailee、TEEN TOP 等
|RENECELL SUPER LIVE
|桃園會展中心
|11/1 (六)
|EVERGLOW
|ASIA FANMEETING TOUR
|CLAPPER STUDIO
|11/1 (六)
|VIVIZ
|Face-to-Face SIGN EVENT
|(不對外公開)
|11/1 (六) - 11/2 (日)
|G-DRAGON
|2025 WORLD TOUR
|臺北大巨蛋
|11/2 (日)
|off the menu
|2025 Concrete Valley Tour
|The Wall Live House
|11/2 (日)
|頌樂 (Solar)
|3rd CONCERT [Solaris]
|高雄流行音樂中心
|11/2 (日)
|VIVIZ
|2025 WORLD TOUR
|台北國際會議中心
|11/2 (日)
|Hi-Fi Un!corn
|ASIA Tour 2025
|高雄後台Backstage Live
|11/5 (三)
|舒華、頌樂、孝淵
|鑑定師INSPECTOR
|台北國際會議中心
|11/8 (六)
|秋泳愚
|ASIA FANMEETING
|台大綜合體育館
|11/8 (六)
|NELL
|'Still Sunset' in TAIWAN
|SUB Live
|11/9 (日)
|JANNABI
|JANNABI LIVE : TAIPEI Ⅰ
|Zepp New Taipei
|11/9 (日)
|PURPLE KISS
|2025 TOUR A Violet to Remember
|Clapper Studio
|11/9 (日)
|tripleS Alphie
|World Tour in TAIPEI
|Legacy TERA
|11/14 (五) - 11/16 (日)
|Super Junior
|SUPER SHOW 10
|臺北大巨蛋
|11/15 (六)
|N.Flying
|LIVE WORLD TOUR
|高雄流行音樂中心
|11/15 (六)
|WayV
|Concert Tour [NO Way OUT]
|台北國際會議中心
|11/16 (日)
|李鐘奭
|ASIA FANMEETING TOUR
|台北國際會議中心
|11/20 (四)
|SE SO NEON
|Live in Taipei 2025
|SUB LIVE
|11/22 (六) - 11/23 (日)
|TWICE
|＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR
|高雄國家體育場
|11/23 (日)
|潤娥 (YOONA)
|Drama Fan Meeting
|台北國際會議中心
|11/29 (六)
|穗珍
|2025 RE:SUMMER DAZE
|LEGACY TERA
|11/29 (六)
|A.C.E 康裕瓚
|THE LIVE ASIA TOUR 'REBEL'
|NUZONE
|11/29 (六) - 11/30 (日)
|ONE PACT
|HALL LIVE In Taipei
|CLAPPER STUDIO
面對如此眾多的偶像來台，粉絲的應援聲量更顯重要！全台最大應援平台「FansWorld粉絲窩」特別舉辦「2025年11月韓星來台」應援票選活動，即日起至10月26日止，粉絲可登入活動頁面為心愛的偶像投下愛心。
最終獲得最多愛心數的偶像，將於演出當天登上「FansWorld粉絲窩」的Facebook橫幅，擁有400萬人追蹤的《ETtoday星光雲》也將為其製作「偶像專屬推坑」專題報導，讓偶像在台灣的曝光度最大化，粉絲們快來集結力量，為你的偶像爭取最高榮譽！
一、活動辦法：
應援投票活動列出2025年11月即將來台的韓星，獲得最多愛心數的偶像，將於演出當天登上「FansWorld粉絲窩」Facebook粉絲專頁橫幅(Banner)，擁有400萬人追蹤的《ETtoday星光雲》也貼出該「偶像專屬推坑」專題報導，擴大你偶像在台曝光度！
二、活動時間：
即日起至2025年10月26日23:59止。
三、參與方式：
加入ETtoday會員，登入FansWorld粉絲窩，使用愛心投票。愛心可以通過簽到、完成特定任務來獲得。
四、注意事項：
1.若第一名因故取消來台行程，則由第二名遞補獲獎資格，以此類推。
2.本投票活動上線後才宣布來台的韓星，恕不列入本次票選選項。
3.「FansWorld粉絲窩」保有最終修改、變更及解釋活動內容之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。
【關於Fansworld粉絲窩】
——追星族的世界，所有粉絲的家——
▼2025年10月韓星來台應援票選成果
