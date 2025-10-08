泰國媳婦亞美將分享泰式按摩　趴了一個多小時「胸部全麻掉」

記者葉文正／台北報導

民視娛樂節目《娛樂超skr》主持人小鹿偉皓與阿甘日前邀請泰國媳婦」亞美將宣傳新書「泰國慢旅行程」來到節目中。提到寫這一本書能「帶給大家需要的資訊之外，亞美將更希望讀者可以藉由這本書在泰國玩得很開心。

▲亞美將趴到胸部都麻掉。（圖／翻攝臉書）

提到已經成為泰國媳婦的亞美將，在辦理結婚手續時的繁複，讓她在節目上語出驚人的說「不要隨便嫁給外國人」，這過程可能會讓某一方打退堂鼓，最後還是順利完成，亞美將也完成泰國到處跑用相機記錄著旅程的點滴，用區域的方式介紹美食美景，讓大家可以在一個區域找到自己喜歡的景點。

▲亞美將(中)出書，主持人小鹿偉皓(左)與阿甘。（圖／民視提供）

提到最知名的潑水節，讓一年一次去泰國的主持人阿甘說：「我反而選擇不去潑水節，剛好是泰國新年，因為很多消費都會漲價，而且我很怕全身濕濕的」，亞美將說：「但這時候本地人都回家鄉交通會順暢一點，但會有各國的人來玩，看到的也會不一樣」。

▲亞美將是泰國媳婦。（圖／民視提供）

亞美將笑說當時潑水節拍攝時，老公一直跟當地人「指」著她，就被猛烈的攻擊全身溼透，亞美將說被潑水攻擊代表很受歡迎，還搞笑說「我一出飯店就全身濕了」，讓全場笑翻。主持人小鹿說17、18年前去過泰國，發現美食處處有，隨便路邊炸雞就讓他念念不忘。

亞美將也補充在泰國不會餓到，還有一定要去的按摩，現在各式各樣的種類的有，她曾經體驗三個小時的按摩，長時間趴著「胸部都麻掉」，但強調真的很舒服，背部被塗蜂蜜貼上芭蕉葉，還被抓去蒸氣室烘烤，還放在牛奶浴泡澡，讓主持人笑說加點鹽巴是不是可以吃了？有趣又可愛的泰國旅遊分享，介紹給大家。