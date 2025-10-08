記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星孟子義去年因主演古裝劇《九重紫》翻紅，如今戲約不斷。她近日在拍攝新劇《尚公主》時不慎摔倒，而當時她整個頭和頸部因帽子被拉，身體往後就像是「對折凹」的狀態，影片曝光令人怵目驚心。

影片中，孟子義身穿一襲白色飄逸古裝、頭戴紗帽，正站在馬匹身邊，現場是一片沙地。而她頭上長長的帽紗垂到地面，沒注意到被後方的演員踩住，一旦開始往前跑時，被踩住的帽紗瞬間變成一條致命的繩索，猛力將她的頭部向後拉扯。失去平衡的她，整個人以一個「向後對折」的恐怖姿勢重重摔倒在地，頭部與頸部看起來受到劇烈拉扯，場面十分危險，而後方的演員也隨即趕上來攙扶。

網友看完影片驚呼「好心疼啊」、「心疼孟子義」、「看著感覺好疼啊」、「真的感覺好痛」。還有人稱讚孟子義敬業，輪番提醒「姐姐要注意安全啊」。

針對拍攝意外，孟子義工作室發文回應，「工作人員第一時間抵達現場後，立即請劇組現場外景隨行醫生對孟子義身體狀況進行了初步檢查，目前除發現部分關節擦傷外，並無其他明顯症狀」。而孟子義第一時間還安慰現場的大家，並且已經繼續拍攝，工作室表示今後會請骨科醫師進行全面檢查，也會積極和劇組溝通，防止類似事件再度發生。

【孟子義工作室全文】

事故發生之時，正值全景拍攝。工作人員第一時間抵達現場後，立即請劇組現場外景隨行醫生對孟子義身體狀況進行了初步檢查，目前除發現部分關節擦傷外，並無其他明顯癥狀，先來給大家報個平安！

樂觀的子義第一時間還在安慰現場的大家，表達自己沒事，重新調整帷帽後，目前已經繼續拍攝了。

拍完這場戲後，劇組會再請骨科醫生對子義進行全面檢查，大家的關心、叮囑及後續改善意見工作室也已悉數收到，會積極和劇組溝通後續改良，盡量杜絕此類事件再次發生！

