ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

大S冥誕「范瑋琪收徐媽1禮物」
LINE「10款免費貼圖」限時下載
顏正國入獄11年一度被判死刑
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

顏正國 波多野結衣 Joeman 于朦朧

BLACKPINK高雄開唱倒數　無預警宣布「前進台北大巨蛋」！

記者蔡琛儀／台北報導

南韓女團BLACKPINK將於10月18、19日二度登上高雄世運主場館，並寫下「史上首組二度登上高雄世運舞臺的女團」紀錄，此次回歸不僅高雄率先迎來震撼舞臺，台北也同步迎來驚喜，官方限時快閃店今日正式官宣。

▲▼BLACKPINK。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲BLACKPINK將在下週於高雄巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

BLACKPINK自2016年以《SQUARE ONE》出道以來，憑藉〈DDU-DU DDU-DU〉、〈Kill This Love〉、〈How You Like That〉等多首全球熱播神曲；2020 年首張正規專輯《THE ALBUM》更攻佔美國告示牌等全球排行榜，累積超過130萬張銷量，成為首張銷量突破百萬K-Pop女團專輯；2022年專輯《BORN PINK》更創下「首張 K-Pop 女團專輯突破200萬張」的驚人成績，持續刷新紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她們此次回歸更再度選擇高雄作為亞洲場次重點之一，並二度登上高雄世運主場館舞臺，為了回饋一路支持的BLINK，官方特別打造限時快閃店，將於台北大巨蛋登場，營業時間為10月15日至10月19日每日上午11點至晚上9點，不僅帶來巡迴周邊、時尚單品與精緻收藏品，更特別推出限量滿額回饋活動，包括限定版小卡與海報等，數量有限。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

BLACKPINK

推薦閱讀

黑男街頭配對惹風波！「歐美辣妹表情失控」遭炎上　緊急下片道歉當事人

黑男街頭配對惹風波！「歐美辣妹表情失控」遭炎上　緊急下片道歉當事人

3小時前

獨／顏正國「去年就生病」卻要兄弟封口！　好友哭著打給他：怎麼可以都不說

獨／顏正國「去年就生病」卻要兄弟封口！　好友哭著打給他：怎麼可以都不說

16小時前

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！　男生最推這2項：就很加分

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！　男生最推這2項：就很加分

13小時前

「阿國死了，在中秋節那天」顏正國戲裡也在中秋離世　巧合惹鼻酸

「阿國死了，在中秋節那天」顏正國戲裡也在中秋離世　巧合惹鼻酸

14小時前

「好小子」顏正國過世！　再過3天迎51歲生日

「好小子」顏正國過世！　再過3天迎51歲生日

17小時前

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽！　霸氣反擊：喜歡瘦的就去看舊片

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽！　霸氣反擊：喜歡瘦的就去看舊片

21小時前

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　3歲差姐弟戀進展快狠準…聚會洩關係

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　3歲差姐弟戀進展快狠準…聚會洩關係

6小時前

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

14小時前

顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民　肺腺癌「1年4名人都中標」

顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民　肺腺癌「1年4名人都中標」

15小時前

驚嘆顏正國50歲離世　曾難過「我沒有參與為何判我15年！」

驚嘆顏正國50歲離世　曾難過「我沒有參與為何判我15年！」

16小時前

「好小子」顏正國驚傳癌逝！享年50歲　7日拔管告別⋯愛妻悲痛應對

「好小子」顏正國驚傳癌逝！享年50歲　7日拔管告別⋯愛妻悲痛應對

17小時前

顏正國入圍金馬影帝被取消！「頒獎前10天出事」侯孝賢不放棄拉他回正途

顏正國入圍金馬影帝被取消！「頒獎前10天出事」侯孝賢不放棄拉他回正途

3小時前

熱門影音

王齊麟視訊告白超害羞！ 陳詩媛曝低調求婚認定真愛

王齊麟視訊告白超害羞！ 陳詩媛曝低調求婚認定真愛
五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚

五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚
「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要

「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要
邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟
北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好
池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀

池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」

趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」
黃子佼到北檢複訊快步不語！

黃子佼到北檢複訊快步不語！
五月天不畏香港暴雨　淋雨開唱〈倔強〉#星光雲REELS

五月天不畏香港暴雨　淋雨開唱〈倔強〉#星光雲REELS
李翊君驚喜合體西卿 飆唱〈苦海女神龍〉意外爆粗口XD

李翊君驚喜合體西卿 飆唱〈苦海女神龍〉意外爆粗口XD
張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！
「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

《自殺通告》正式預告

《自殺通告》正式預告

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

曾莞婷「離開台八沒戲演」淚憶陳慧翎　演完《影后》陷低潮「沒問過自己快不快樂」

曾莞婷「離開台八沒戲演」淚憶陳慧翎　演完《影后》陷低潮「沒問過自己快不快樂」

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

蕭煌奇狂開地獄哏「想騎車載五月天上台」　笑喊「是末班車」阿信：7天後能再加場XD

蕭煌奇狂開地獄哏「想騎車載五月天上台」　笑喊「是末班車」阿信：7天後能再加場XD

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

看更多

【太誇張！】無票男怒推站務員　他直接掉進鐵軌險被輾！

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

陸劇女神拍戲驚傳意外！　帽紗被踩「頭往後對折凹」畫面震驚網

11分鐘前0

樂天女孩「開場五秒」神顏正妹是誰？　新MV被讚誠意滿滿

30分鐘前10

BLACKPINK高雄開唱倒數　無預警宣布「前進台北大巨蛋」！

37分鐘前134

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！　家人陪走最後一程：他完成這世界的使命

50分鐘前76

林口雙語幼兒園涉虐童「逼睡走廊地板」！1年學費40萬　YTR找到6證人開戰

50分鐘前20

326萬YTR進軍抖音「被問是台獨嗎？」　直球回應了

52分鐘前10

12強賽關鍵三分砲！陳傑憲雙手比「台灣」手勢　奪冠傳奇時刻紀錄片首度曝光

55分鐘前81

「媒人」顏正國肺腺癌驟逝！　黃尚禾、李千娜夫妻一早趕赴靈堂悼念

1小時前52

肺腺癌奪5藝人命！顏正國50歲驟然離世　文英、鳳飛飛病況惡化快

1小時前11

羅賓威廉斯AI影片瘋傳　女兒怒轟：消費逝者有夠噁心

讀者迴響

熱門新聞

  1. 黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上
    3小時前2825
  2. 好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事
    16小時前2811
  3. Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項
    13小時前267
  4. 顏正國戲裡也在中秋離世
    14小時前4610
  5. 「好小子」顏正國過世！
    17小時前12243
  6. 波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！
    21小時前6438
  7. 張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　姐弟戀進展快狠準
    6小時前2011
  8. 顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭
    14小時前4030
  9. 顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民
    15小時前2825
  10. 驚嘆顏正國50歲離世　曾難過「我沒有參與為何判我15年！」
    16小時前10
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合