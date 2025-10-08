BLACKPINK高雄開唱倒數　無預警宣布「前進台北大巨蛋」！

記者蔡琛儀／台北報導

南韓女團BLACKPINK將於10月18、19日二度登上高雄世運主場館，並寫下「史上首組二度登上高雄世運舞臺的女團」紀錄，此次回歸不僅高雄率先迎來震撼舞臺，台北也同步迎來驚喜，官方限時快閃店 今日正式官宣。

▲BLACKPINK將在下週於高雄巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

BLACKPINK自2016年以《SQUARE ONE》出道以來，憑藉〈DDU-DU DDU-DU〉、〈Kill This Love〉、〈How You Like That〉等多首全球熱播神曲；2020 年首張正規專輯《THE ALBUM》更攻佔美國告示牌等全球排行榜，累積超過130萬張銷量，成為首張銷量突破百萬K-Pop女團專輯；2022年專輯《BORN PINK》更創下「首張 K-Pop 女團專輯突破200萬張」的驚人成績，持續刷新紀錄。

她們此次回歸更再度選擇高雄作為亞洲場次重點之一，並二度登上高雄世運主場館舞臺，為了回饋一路支持的BLINK，官方特別打造限時快閃店，將於台北大巨蛋登場，營業時間為10月15日至10月19日每日上午11點至晚上9點，不僅帶來巡迴周邊、時尚單品與精緻收藏品，更特別推出限量滿額回饋活動，包括限定版小卡與海報等，數量有限。