顏正國悔悟努力只求「媽媽的臉上有光」　狄志為：願他一路好走

記者張筱涵／綜合報導

童星出身的顏正國7日因肺腺癌病逝，享年50歲。名嘴狄志為於當天得知消息後發長文悼念，回顧顏正國起伏人生，更點明他出獄後自我砥礪與復出的真正動力，「不是為了外人的肯定，而是希望『媽媽的臉上有光』」。

▲顏正國因肺腺癌病逝，享年50歲。（圖／ETtoday資料照）



顏正國4歲入行，憑《好小子》系列走紅，亦參與侯孝賢、張小燕、陶大偉等人作品。其後因學業困境與成名壓力一度誤入歧途，1996至1998年間屢次因竊盜、毒品、槍砲等案遭逮；2001年捲入擄人勒贖案，最終被判有期徒刑15年，入台中監獄服刑，2012年假釋出獄。

出獄後，顏正國致力翻轉人生：教授書法、以「顏氏五法」開班、投入公益並重返影視；執導《角頭2：王者再起》寫下票房成績，也多次走進監所與社福機構演講，以親身經歷勉勵他人「人生有低谷，也能轉回來」。

狄志為在悼文中回顧顏正國的家境與成長，指其童年為養家早早進入片場，父母對他既虧欠亦無奈，顏正國不怨不尤，選擇以行動回報家人。他曾直言，出獄後的努力「不是為了博取外人的肯定，而是希望『媽媽的臉上有光』」。狄志為也哀悼：「願他一路好走，放下塵世重擔。」