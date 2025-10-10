10月10日星座運勢／水瓶買樂透將發大財 魔羯投資事半功倍
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：有想法能突破
感情：單身豔遇機會
財運：買樂透有收穫
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：天秤
雙子座 ♊
工作：計劃易受矚目
感情：桃花旺更開朗
財運：金錢敏銳度高
幸運色：白色
貴人：獅子
小人：牡羊
天秤座 ♎
工作：工作態度良好
感情：個人魅力上升
財運：投資實力增加
幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：雙魚
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：有利推行計劃
感情：桃花有貴人運
財運：投資事半功倍
幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：水瓶
金牛座 ♉
工作：態度恭謙良好
感情：積極會有收獲
財運：分散投資有利
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：雙子
處女座 ♍
工作：如期完成任務
感情：好好把握桃花
財運：理財積極性高
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：金牛
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：工作易獲支持
感情：告白大膽嘗試
財運：事情處理得當
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：魔羯
天蠍座 ♏
工作：有利與人互動
感情：製造戀愛機會
財運：適合犒賞自己
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：獅子
雙魚座 ♓
工作：工作配合度高
感情：戀愛會有進展
財運：求財門路增加
幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：易獲不錯商機
感情：順其自然強運
財運：擬定展店計劃
幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：射手
獅子座 ♌
工作：求職者機會多
感情：良好信用有助
財運：了解市場動態
幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：工作聽取意見
感情：善解人意好評
財運：規劃理財計劃
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
