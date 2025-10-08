顏正國罹癌驟逝　許常德：可以說，他是電影生的

記者黃翊婷／綜合報導

50歲男星顏正國7日因肺腺癌病逝，享年50歲，讓許多影迷、藝人感到不捨。音樂人許常德表示，他是在電影《小畢的故事》中認識顏正國，印象很深刻，「可以說，他是電影生的，這麼小就在那麼多大導演的電影裡長大。」

▲顏正國罹癌驟逝。（圖／ETtoday資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

許常德7日在臉書發文表示，他是透過電影《小畢的故事》認識顏正國，印象很深刻，幾乎把時代的人物誌整個呈現出來，「可以說，他是電影生的，這麼小就在那麼多大導演的電影裡長大」。

而在電影《風櫃來的人》當中，許常德說，顏正國飾演大弟，倔強又聽話的表情同樣令人印象深刻，「大家是看著他，在一部部大導演的電影中長大的人。」

其他網友也紛紛留言表示不捨，「剛剛看到他（顏正國）突然離世的消息超震驚」、「6年級生的回憶」、「他（的）一生大起大落，也是辛苦了」、「他小時候長得真的很可愛，他的一生也跟戲劇一樣，祝他無病痛，長途修行去」。