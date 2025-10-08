ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

大S冥誕「范瑋琪收徐媽1禮物」
LINE「10款免費貼圖」限時下載
顏正國入獄11年一度被判死刑
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

顏正國 波多野結衣 Joeman 于朦朧

顏正國罹癌驟逝　許常德：可以說，他是電影生的

記者黃翊婷／綜合報導

50歲男星顏正國7日因肺腺癌病逝，享年50歲，讓許多影迷、藝人感到不捨。音樂人許常德表示，他是在電影《小畢的故事》中認識顏正國，印象很深刻，「可以說，他是電影生的，這麼小就在那麼多大導演的電影裡長大。」

▲▼專訪：《角頭2》導演顏正國。（圖／ETtoday資料照）

▲顏正國罹癌驟逝。（圖／ETtoday資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

許常德7日在臉書發文表示，他是透過電影《小畢的故事》認識顏正國，印象很深刻，幾乎把時代的人物誌整個呈現出來，「可以說，他是電影生的，這麼小就在那麼多大導演的電影裡長大」。

而在電影《風櫃來的人》當中，許常德說，顏正國飾演大弟，倔強又聽話的表情同樣令人印象深刻，「大家是看著他，在一部部大導演的電影中長大的人。」

其他網友也紛紛留言表示不捨，「剛剛看到他（顏正國）突然離世的消息超震驚」、「6年級生的回憶」、「他（的）一生大起大落，也是辛苦了」、「他小時候長得真的很可愛，他的一生也跟戲劇一樣，祝他無病痛，長途修行去」。

我是從侯孝賢導演的「小畢的故事」認識顏正國 很深刻的印象 把時代的人物誌整個呈現出來 可以說 他是電影生的 這麼小就在那麼多大導演的電影裡長大 記得「風櫃來的人」 他演大弟 很倔強又很聽話的表情 那一年 多少年了 大家是看著他 在一部部大導演的電影中長大的人

許常德的地下手記發佈於 2025年10月7日 星期二

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

許常德顏正國

推薦閱讀

「阿國死了，在中秋節那天」顏正國戲裡也在中秋離世　巧合惹鼻酸

「阿國死了，在中秋節那天」顏正國戲裡也在中秋離世　巧合惹鼻酸

11小時前

「好小子」顏正國過世！　再過3天迎51歲生日

「好小子」顏正國過世！　再過3天迎51歲生日

15小時前

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！　男生最推這2項：就很加分

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！　男生最推這2項：就很加分

10小時前

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　3歲差姐弟戀進展快狠準…聚會洩關係

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　3歲差姐弟戀進展快狠準…聚會洩關係

3小時前

黑男街頭配對惹風波！「歐美辣妹表情失控」遭炎上　緊急下片道歉當事人

黑男街頭配對惹風波！「歐美辣妹表情失控」遭炎上　緊急下片道歉當事人

1小時前

獨／顏正國「去年就生病」卻要兄弟封口！　好友哭著打給他：怎麼可以都不說

獨／顏正國「去年就生病」卻要兄弟封口！　好友哭著打給他：怎麼可以都不說

13小時前

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

11小時前

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽！　霸氣反擊：喜歡瘦的就去看舊片

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽！　霸氣反擊：喜歡瘦的就去看舊片

18小時前

驚嘆顏正國50歲離世　曾難過「我沒有參與為何判我15年！」

驚嘆顏正國50歲離世　曾難過「我沒有參與為何判我15年！」

13小時前

顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民　肺腺癌「1年4名人都中標」

顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民　肺腺癌「1年4名人都中標」

12小時前

「好小子」顏正國驚傳癌逝！享年50歲　7日拔管告別⋯愛妻悲痛應對

「好小子」顏正國驚傳癌逝！享年50歲　7日拔管告別⋯愛妻悲痛應對

14小時前

顏正國「生前暴瘦」照片曝光！粉絲不捨道別：國哥人很好

顏正國「生前暴瘦」照片曝光！粉絲不捨道別：國哥人很好

13小時前

熱門影音

王齊麟視訊告白超害羞！ 陳詩媛曝低調求婚認定真愛

王齊麟視訊告白超害羞！ 陳詩媛曝低調求婚認定真愛
五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚

五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚
「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要

「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要
邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟
北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好
池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀

池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」

趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」
黃子佼到北檢複訊快步不語！

黃子佼到北檢複訊快步不語！
五月天不畏香港暴雨　淋雨開唱〈倔強〉#星光雲REELS

五月天不畏香港暴雨　淋雨開唱〈倔強〉#星光雲REELS
李翊君驚喜合體西卿 飆唱〈苦海女神龍〉意外爆粗口XD

李翊君驚喜合體西卿 飆唱〈苦海女神龍〉意外爆粗口XD
張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！
「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

《自殺通告》正式預告

《自殺通告》正式預告

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

曾莞婷「離開台八沒戲演」淚憶陳慧翎　演完《影后》陷低潮「沒問過自己快不快樂」

曾莞婷「離開台八沒戲演」淚憶陳慧翎　演完《影后》陷低潮「沒問過自己快不快樂」

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

蕭煌奇狂開地獄哏「想騎車載五月天上台」　笑喊「是末班車」阿信：7天後能再加場XD

蕭煌奇狂開地獄哏「想騎車載五月天上台」　笑喊「是末班車」阿信：7天後能再加場XD

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

看更多

【再見「好小子」】顏正國癌逝！再過3天迎51歲生日

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

朱延平曝顏正國「1個月學會後空翻」　成名反遭霸凌：看他從小長大到坐牢12年

24分鐘前0

魏德聖拍片負債才和解「又遭追討4000萬」！　前年資產被查封

26分鐘前20

顏正國悔悟努力只求「媽媽的臉上有光」　狄志為：願他一路好走

41分鐘前30

顏正國入圍金馬影帝被取消！「頒獎前10天出事」侯孝賢不放棄拉他回正途

1小時前89

黑男街頭配對惹風波！「歐美辣妹表情失控」遭炎上　緊急下片道歉當事人

2小時前41

顏正國罹癌驟逝　許常德：可以說，他是電影生的

2小時前20

10月8日星座運勢／天秤座強烈桃花來襲　3星座愛情運爆棚

2小時前30

賈靜雯迎51歲請假返台！「爬山慶生」1家5口團聚：珍惜幸福的時刻

2小時前30

柯家洋結婚派對「演藝圈大咖全到了」　柯震東喝掛癱軟被抬出

2小時前30

張家瑋被送作堆花襯衫男！　被摟腰笑開花

讀者迴響

熱門新聞

  1. 顏正國戲裡也在中秋離世
    11小時前4410
  2. 「好小子」顏正國過世！
    15小時前12243
  3. Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項
    10小時前246
  4. 張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　姐弟戀進展快狠準
    3小時前2010
  5. 黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上
    1小時前167
  6. 好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事
    13小時前2811
  7. 顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭
    11小時前4030
  8. 波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！
    18小時前6438
  9. 驚嘆顏正國50歲離世　曾難過「我沒有參與為何判我15年！」
    13小時前10
  10. 顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民
    12小時前2825
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合