張家瑋被送作堆花襯衫男！　被摟腰笑開花

▲張家瑋在醫美診所待了3個多小時後離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

37歲的張家瑋長相亮眼，因在《嫁妝》飾演富家千金李安妮一角走紅，陸續又演出《黃金歲月》、《市井豪門》、《愛的榮耀》等戲劇作品，是相當受歡迎的本土劇女神。長得漂亮又事業有成，但張家瑋的緋聞並不多，不過時報周刊CTWANT日前直擊她的「相親現場」，雖然與男方沒有過多的親密舉動，不過氣氛看起來相當不錯。

▲張家瑋隻身前往飯店赴約。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲到飯店用餐完後，一名長輩姐姐拉著張家瑋與一位花襯衫男子說話。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

9月2日下午兩點41分，張家瑋結束電視台的錄影工作，獨自駕車前往台北市南港區一家醫美診所。傍晚6點21分，待了3個多小時後，張家瑋才離開診所，接著獨自駕車前往中正區的台北喜來登大飯店，搭乘電梯到17樓赴約。晚間10點45分餐敘結束，張家瑋與一群男女搭乘電梯到了一樓大廳，明顯可見他與一名身穿花襯衫的男子走得比較近，正當好奇兩人關係時，一名銀髮女性長輩拉著兩人說話，顯然打算為兩人感情的發展搭起一座橋樑。

▲長輩姐姐硬拉著張家瑋與男子近距離接觸還拉著男子的手放到張家瑋腰上，張家瑋尷尬又害羞地笑著。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲不知道聊到什麼有趣的事情，張家瑋笑彎了腰。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲長輩相當積極，不斷為兩人製造機會。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

隨後大概講了什麼有趣的話題，張家瑋聽著笑彎了腰，而男子貼近長者貌似回應幾句，結果長者竟賞他輕輕的一巴掌，張家瑋見狀面露尷尬，但也只能強顏歡笑。豈料長者繼續加強火力，一手伸向張家瑋的腰間，同時引導男子的左手跟進，最後左手抓著男的、右手拉著女的，硬將兩人「送作堆」。

▲離開飯店後，張家瑋與男子保持安全距離。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲等待代駕人員時，張家瑋與男子到飯店大廳聊天。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

大夥兒在大廳聊了一會兒，接著走出飯店，長者似乎有些不依不饒地幫男子和張家瑋製造機會，10點55分，兩人終於一起離開飯店，往張家瑋停車的方向散步過去。只不過還沒有擦出火花的兩人，不僅雙手安份，甚至還保持了點距離。走了一小段路，2人站在路邊聊了一會兒，接著竟然走進另一間知名品牌精選飯店，在大廳沙發坐下繼續聊天。

▲花襯衫男目送張家瑋坐車離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

原來他們只是在等候代駕人員抵達，11點18分，男子陪著張家瑋走回車邊，當代駕人員還在將自己的代步工具放進後車廂時，張家瑋便已經坐上車，而男子只是含蓄地站在車後方看著，竟沒有把握時間走到車窗前道別爭取更多相處的機會，看來雙方只是初識階段。

關於張家瑋目前與這位「相親對象」的關係是否有更進一步的發展？本刊詢問她的聯絡窗口，但在截稿前未取得回應。

