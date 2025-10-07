顏正國執導《角頭2》讓他入圍金馬獎　「北館五虎」張再興震驚發聲

記者黃庠棻／台北報導

50歲男星「好小子」顏正國證實在7日過世，死因為肺腺癌。他的好友鋼鐵爸（阮橋本）在社群發布訃告，沉痛宣布「我們大家的好小子（阿國）顏正國先生，已於中華民國114年（西元2025年）10月7日下午16時57分，撒手告別人間。」噩耗令許多網友相當震驚，而他建立起《角頭》宇宙，其中「北館五虎」的成員張再興也在稍早做出回應。

▲顏正國執導《角頭2》成為經典國片之一。（圖／ETtoday資料照）

顏正國離世的消息在晚間7點多傳出，他過去執導《角頭2：王者再起》，也是從這一部開始有了「北館五虎」的故事，成員包含鄭人碩、黃尚禾、張再興、吳震亞以及唐振剛，更為《角頭》宇宙打下基礎，創下亮眼成績。

▲《角頭2：王者再起》才開始有北館五虎。（圖／海鵬提供）

其中，「北館五虎」的張再興除了與顏正國在《角頭2：王者再起》合作，在對方的生前最後一部戲劇作品《孔雀魚》中也有許多對手戲，稍早他人正在拍戲，一直到晚間9點多才收到噩耗，透過經紀人回應「覺得震驚也很難過，也感謝因為顏導才讓我有機會入圍金馬獎，讓宗保這個角色被看見」。

▲張再興演出顏正國執導的《角頭2》入圍金馬獎。（圖／攝影中心攝）

此外，「北館五虎」的黃尚禾在收到顏正國過世的消息後，心情難以平復，透過經紀人表達對對方家人的支持，說道「如果國嫂和家人有需要協助的地方ㄧ定全力協助，其他的留給正國導演的家人空間，非常感謝」。