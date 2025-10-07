見證顏正國獄中改過自新　詹雅雯聞噩耗嘆：萬般不捨

記者蔡宜芳／綜合報導

男星兼導演顏正國在7日因肺腺癌病逝，享年50歲，噩耗震驚演藝圈。而與他相識多年的女歌手詹雅雯，在聽聞消息後，也於社群發文哀悼，坦言十分難以接受。

▲詹雅雯7日發文悼念顏正國。（圖／翻攝自Facebook／顏正國、詹雅雯）

詹雅雯透露，在顏正國服刑期間，自己接觸了對方好幾年，親眼見證顏正國的轉變與努力，「人生只有當下！改過自新！做了你最愛的工作…但…無常一到…再怎麼萬般不捨……最後都是只有一句話，一路走好。」祈願對方能到極樂世界，不再有病痛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

顏正國在學生時期為演藝工作耽擱學業，還因此受到學長霸凌，後來數度休學，也誤入歧途。他在1991年染毒被捕後，隔年好不容易才又因《少年吔，安啦！》受到關注，但他後來連續犯下私藏槍械、竊盜等前科，更於2001年因捲入綁架案，一度被求處死刑。

▲顏正國曾在獄中服刑11年。（圖／ETtoday資料照）

顏正國於2002年被判處15年有期徒刑，後來因在獄中表現良好，於2012年假釋出獄。他在重生後投入公益活動，也重拾演員身分，並在2018年因執導幫派電影《角頭2：王者再起》，創下破億票房，能力受到肯定。