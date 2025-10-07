《角頭2》才有北館五虎！黃尚禾收顏正國噩耗「心情難以平復」發聲

記者黃庠棻／台北報導

50歲男星「好小子」顏正國證實在7日過世，死因為肺腺癌。他的好友鋼鐵爸（阮橋本）在社群發布訃告，沉痛宣布「我們大家的好小子（阿國）顏正國先生，已於中華民國114年（西元2025年）10月7日下午16時57分，撒手告別人間。」噩耗令許多網友相當震驚，而他建立起《角頭》宇宙，其中「北館五虎」的成員黃尚禾也悲痛回應噩耗。

▲顏正國是《角頭2：王者再起》導演。（圖／記者周宸亘攝）

黃尚禾透過經紀人表達對顏正國離世的哀痛心情，承諾「如果國嫂和家人有需要協助的地方ㄧ定全力協助，其他的留給正國導演的家人空間，非常感謝」選擇將空間留給對方的家人，並伸出援手，而經紀人也低調透露「他目前情緒還在難以平復，謝謝你們的關心」。

▲黃尚禾哀悼顏正國。（圖／記者徐文彬攝）

顏正國執導《角頭2：王者再起》，也是從這一部開始有了「北館五虎」的故事，成員包含鄭人碩、黃尚禾、張再興、吳震亞以及唐振剛，更為《角頭》宇宙打下基礎，創下亮眼成績，如今傳出離世的消息，大批粉絲紛紛湧入他生前最後的貼文底下哀悼「一路好走！RIP」、「阿國，一路好走」、「小時候的偶像，一路好走。」

▲《角頭2：王者再起》才有北館五虎。（圖／海鵬提供）