顏正國肺腺癌病逝　《少年吔！安啦》2主角都殞落...他18歲車禍身亡

記者蔡琛儀／綜合報導

「好小子」顏正國今（7日）驚傳因肺腺癌辭世，享年50歲，他1992年主演電影《少年吔！安啦》成為經典，當年另一位男主角「阿兜仔」譚至剛，早在電影上映隔年、1993年就因車禍驟逝，人生永遠停在18歲，如今顏正國也病逝，令不少影迷相當唏噓。

▲顏正國驟逝震驚各界。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

顏正國的一生就像電影般傳奇，從童星出道卻誤入歧途，一度被判死刑、入獄16年，他出獄後改邪歸正，不僅執導了億萬票房電影《角頭2：王者再起》，更積極投身公益、幫助更生人，人生繞了一大圈才回到正軌。

然而飾演另一位主角「阿兜仔」的譚至剛，命運更為短暫。他在拍完電影後，於1993年在山區發生車禍，墜落山谷當場死亡，年僅18歲就英年早逝，當年電影一上映，兩位「少年」在現實中一位入獄、一位離世，導演徐小明後來透露，當時得知消息內心受到「巨大衝擊」，甚至因此暫緩了後續的作品規劃。

▲▼譚志剛與顏正國當年是《少年吔，安啦！》兩位「少年」主角。（圖／牽猴子提供）

如今時隔32年，這部描述台灣邊緣少年故事的經典電影，兩位靈魂人物都已告別人間，留給影迷無盡的感嘆與緬懷。