顏正國靠書法翻轉人生！　「不識字苦練7年」霸氣揮毫成絕響

▲顏正國從童星到入獄再醒悟成為書法家。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）



記者翁子涵／台北報導

曾是無數台灣6、7年級生童年回憶的《好小子》童星顏正國，9歲成為家喻戶曉的童星，卻因年少輕狂誤入歧途，最終鋃鐺入獄。歷經低谷後，他憑書法找到人生新方向，出獄後更轉型為導演，執導票房破億電影《角頭》，再度翻轉命運，不料今（7）日下午16時57分，顏正國因肺腺癌病逝，享年50歲，令人不勝唏噓。

顏正國從4歲開始學習表演，9歲演出電影《好小子》中的「阿國」一角爆紅，還以《蘋果的滋味》入圍金馬獎最佳童星獎。當年他片約不斷，曾同時趕拍4部電影，「拍完一部《好小子》就能買一間房子」，人生早早達到巔峰，過早成名卻也讓他荒廢學業，識字不多，他受訪時曾表示：「那時候我連注音都不會，只會寫自己的名字。」

誤入歧途後，顏正國因犯罪入獄，生命跌入谷底，入獄第三年，父親不幸過世，他只能戴著手銬腳鐐奔喪，那一刻讓他徹底醒悟。重返監獄後，他開始接觸書法，「那時候腦袋一片空白，看到別人在寫毛筆字，我覺得很安靜、很美。」於是他報名參加書法技訓班，並在監獄書展買了一本《辭海》，每天向獄友請教識字、查字。

某年春節，他與書法班同學合寫春聯寄回家，父親收到後感動不已，特地從基隆搭火車到台中監獄會客，一拿起電話就激動地說：「正國，我知道你出來以後要做什麼，以後你可以賣春聯！」那是父子間少有的溫暖對話，也成了他人生的轉捩點，出獄後，他不僅曾開書法展，每逢農曆新年，顏正國也都會在臉書販售自己親手提筆的春聯，然而命運無情，顏正國今不敵病魔，於今7日下午病逝，享年50歲。

