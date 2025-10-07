「好小子」顏正國癌逝！　草爺心碎曝最後訊息：中秋節快樂再也收不到回應

記者蕭采薇／台北報導

以「好小子」走紅，今年來轉型導演的顏正國，7日不幸因肺腺癌離世，享年50歲，消息震驚影迷和演藝圈好友。曾與顏正國合作合作《少年吔》的草爺，透露兩人最後一次通訊息，還是在今年端午節，當時草爺還說要送給對方端午賀禮，而前幾天也還傳了「中秋節快樂」，卻永遠收不到回應了。

▲草爺曾與顏正國合作，兩人私交不錯。（圖／翻攝自草爺臉書）

草爺經紀人透露，單曲《愛人們》的標準字，正是請顏正國幫忙寫下書法題字。而他們其實本來有一部公益微電影要合作，2022年簽約後，其實一直都有在開會。後來因為顏正國對片子的想法，和草爺沒那麼相同，加上預算有些超支，最終雖然沒有完成，但彼此一直都保有好交情。

像是草爺還曾和顏正國相約到南投唱KTV，草爺拍MV時，顏正國也有到現場探班。事實上，草爺先前就知道顏正國生病的事，「但真的沒想到這麼快⋯」。之前端午節，草爺還聯絡了顏正國，要寄賀禮給對方，當時還有收到回應，「但前幾天傳了『中秋節快樂』，就沒收到國哥的訊息了。」

▲草爺哀悼顏正國，透露有祝對方中秋節快樂，卻沒收到回應。（圖／翻攝自草爺臉書）

顏正國在國小二年級出演電影《兒子的大玩偶》入圍金馬獎，出色的演技天分讓他獲得「天才童星」的封號，之後又憑《好小子》系列電影紅遍兩岸三地，星途備受看好。然而巨大名氣卻成為他求學阻力，常常被同學或校外人士找麻煩，他在提出休學後，自己也開始與幫派有了接觸，在12歲那年染上毒癮。

此後，顏正國又屢次犯下竊盜、持有槍械、傷害等罪，前前後後總共入獄服刑了16年，直到2012年假釋獲准，接著重拾演員身分，繼電影《角頭2：王者再起》成為票房億萬導演後，再度執導演筒並親自主演電影《少年吔》。如今傳出離世的消息，大批粉絲都感到不捨。