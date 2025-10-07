顏正國敬業演「性治療個案」　監製楊祐寧悲痛：第一個想成為的英雄

記者黃庠棻／台北報導

50歲男星「好小子」顏正國證實在7日過世，死因為肺腺癌。他的好友鋼鐵爸（阮橋本）在社群發布訃告，沉痛宣布「我們大家的好小子（阿國）顏正國先生，已於中華民國114年（西元2025年）10月7日下午16時57分，撒手告別人間。」噩耗令許多網友相當震驚，與他在台劇《今夜一起為愛鼓掌》中合作的楊祐寧也沉痛發聲。

▲顏正國因肺腺癌過世。（圖／翻攝自Facebook／鋼鐵爸（阮橋本））

楊祐寧主演《今夜一起為愛鼓掌》同時擔任監製，7日晚間得知顏正國過世的消息後，透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，表示「非常震驚與不捨，從小真的是因為《好小子》電影讓我愛上電影，『阿國』是我第一個想成為的英雄，願顏導得安息，願家人得安慰」。

▲楊祐寧悼念顏正國。（圖／記者周宸亘攝）

在《今夜一起為愛鼓掌》中，顏正國飾演的「許英雄」因早洩問題找上楊謹華飾演的性治療師求助，他魁梧的身材和龍鳳刺青形象與他內心細膩、為妻子著想的害羞性格形成強烈反差，播出時精湛的演技受到許多觀眾關注，沒想到卻在不1年後傳出過世的噩耗。

▲顏正國在《今夜一起為愛鼓掌》敬業演出性治療個案。（圖／壹壹影業提供）