「好小子」顏正國過世！　再過3天迎51歲生日

記者蔡宜芳／綜合報導

50歲男星「好小子」顏正國驚傳辭世！鋼鐵爸（阮橋本）7日在社群發布訃告，沉痛宣布：「我們大家的好小子（阿國）顏正國先生，已於中華民國114年（西元2025年）10月7日下午16時57分，撒手告別人間。」噩耗令許多網友相當震驚。

▲顏正國7日驚傳辭世。（圖／壹壹影業提供）

在訃告中，顏家人表示，因為顏正國驟然離去，所有親友都陷入深深的悲痛與打擊中，「然而，我們選擇將這份不捨，化為對他無盡的追憶，阿國的愛與精神，將永遠長存於我們心中。雖然萬般不捨，但我們深知他已揮別生生，至另一個美好的世界，生命是個圓，我們終將再見。」鋼鐵爸也代表家屬懇請外界體諒、尊重家屬的哀悼空間，盼親友們「靜默地獻上最真誠的祝福，讓愛伴隨阿國遠行安息」。

▲顏正國在10日即將滿51歲。（圖／翻攝自Facebook／鋼鐵爸（阮橋本））

顏正國因演出張美君、朱延平執導的《好小子》系列電影走紅，成為家喻戶曉的童星。然而，他曾因走上歪路入獄，甚至一度被判死刑，直到2012年出獄後，再重拾演員身分，更於2018年執導《角頭2：王者再起》創下亮眼成績。

【顏正國訃告】

訃告

沉痛泣哀告

此時此刻

懷著極度沉痛

與無限不捨的心情

泣告

我們大家的好小子（阿國）

顏正國 先生

已於 中華民國 114 年

（西元 2025 年）

10 月 7 日

下午16:57分

撒手告別人間

阿國的驟然離去

令全體家屬及親友

深感

難以承受的重擊與悲痛

然而

我們選擇將這份不捨

化為對他無盡的追憶

阿國的愛與精神

將永遠長存於我們心中

雖然萬般不捨

但我們深知他已揮別生生

至另一個美好的世界

生命是個圓

我們終將再見

在此

鋼鐵爸代表家屬

懇請所有

思念阿國的親友們

與我們一同

靜默地獻上最真誠的祝福

讓愛伴隨阿國遠行安息

此刻懇請親友體諒

給予家屬

必要的悼念與處理空間

謹此泣哀告

顏府

全體家屬 敬上

中華民國

114 年 10 月 7 日

顏正國

1974-2025